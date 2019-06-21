NBA／日本史上首位首輪獲選 八村壘：我做到了

2019-06-21 09:02 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



八村壘。 路透 分享 facebook 貝南共和國與日本混血的八村壘，在今天NBA選秀會首輪第9順位被華盛頓巫師隊選中，成為日本首位在NBA選秀會第一輪被選走的球員，他也是繼田臥勇太、渡邊雄太後第三位進入NBA的日本球員。

21歲的八村壘出身日本富山縣，父親是西非的貝南共和國人，母親是日本人，八村壘國中才開始接觸籃球，高中加入宮城縣的籃球名校明成高校，隨後他在美國籃球名校岡薩加大學（Gonzaga University）就讀3年，大三賽季場均19.7分、6.5籃板，選秀會前被外界看好能在首輪雀屏中選。

八村壘參加選秀會。 美聯社 分享 facebook

而他在第一輪第9順位被巫師隊選中，這也是日本首位在NBA選秀會第一輪被選中的球員。2002年田臥勇太報名選秀會落選，直至2004年11月才正式加盟太陽，是NBA歷史上第一位來自日本的球員，接下來的渡邊雄太在2018年NBA選秀大會也沒有受到青睞，但他被籃網隊邀請參加夏季聯賽，在去年7月與灰熊隊簽下一紙兩年的合約。

不過前兩位日本球員都不是透過選秀會加入NBA，八村壘成為首位在選秀會中選的日本球員，他被巫師選中後接受訪問除了直呼瘋狂外、感謝啟蒙教練的指導外，最後還用日文向日本球迷發表感言，他說：「大家，我做到了！」