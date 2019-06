NBA／日本史上首位首輪獲選 八村壘：我做到了

八村壘。 路透 分享 facebook 貝南共和國與日本混血的八村壘,在今天NBA選秀會首輪第9順位被華盛頓巫師隊選中,成為日本首位在NBA選秀會第一輪被選走的球員,他也是繼田臥勇太、渡邊雄太後第三位進入NBA的日本球員。

21歲的八村壘出身日本富山縣,父親是西非的貝南共和國人,母親是日本人,八村壘國中才開始接觸籃球,高中加入宮城縣的籃球名校明成高校,隨後他在美國籃球名校岡薩加大學(Gonzaga University)就讀3年,大三賽季場均19.7分、6.5籃板,選秀會前被外界看好能在首輪雀屏中選。

八村壘參加選秀會。 美聯社 分享 facebook

而他在第一輪第9順位被巫師隊選中,這也是日本首位在NBA選秀會第一輪被選中的球員。2002年田臥勇太報名選秀會落選,直至2004年11月才正式加盟太陽,是NBA歷史上第一位來自日本的球員,接下來的渡邊雄太在2018年NBA選秀大會也沒有受到青睞,但他被籃網隊邀請參加夏季聯賽,在去年7月與灰熊隊簽下一紙兩年的合約。

不過前兩位日本球員都不是透過選秀會加入NBA,八村壘成為首位在選秀會中選的日本球員,他被巫師選中後接受訪問除了直呼瘋狂外、感謝啟蒙教練的指導外,最後還用日文向日本球迷發表感言,他說:「大家,我做到了!」

Rui Hachimura is the first Japanese-born player to be drafted in the first round of the #NBADraft!



This one's for you, Japan 🇯🇵 pic.twitter.com/Tu6K2Syujf