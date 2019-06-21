NBA／威廉森如期成狀元 情緒激動淚眼謝母親

2019-06-21 08:14 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



威廉森(右)搶下狀元。 路透 分享 facebook NBA選秀會於台灣時間今天上午在籃網隊主場舉行，杜克大學新星威廉森（Zion Williamson）無懸念地成為本屆選秀狀元，由手握狀元籤的鵜鶘隊選中，而他難掩激動情緒，在接受場邊訪問時留下男兒淚，感謝母親為自己的付出，讓他現在有機會挑戰NBA舞台。

下個月6日才要滿19歲的威廉森，在2018-19年球季在杜克出賽33場比賽，繳出場均22.6分、8.9籃板和2.1助攻，他曾獲得大西洋沿岸聯盟（ACC）年度最佳球員和新秀，也在美國大學籃球年度大獎之一的奈史密斯獎也摘下年度最佳球員，另項大獎「伍登獎」同樣獲得最佳球員榮耀。

身高201公分、體重129公斤的威廉森在今年成為選秀狀元大熱門，今天他身穿一襲全白西裝、盛裝出席，而從NBA主席席佛（Adam Silver）口中宣布狀元名單，如外界預期的由威廉森成為選秀狀元。

接受場邊訪問時，威廉森難掩激動情緒落淚說：「我不知道如何形容此刻的感受，我覺得我應該就在這個位置，我的母親對我傾注很多愛、為我犧牲很多，如果沒有她，我今天就不會站在這裡，我很感謝她。」一旁的威廉森母親也表示，他相信過程，每天努力訓練，也因為這個原因，讓他們能站在這裡。

第二順位的灰熊隊，選中來自莫瑞州大的大二後衛莫蘭特（Ja Morant），莫蘭特本季平均表現是24.4分、5.7籃板和10助攻，率隊在今年NCAA全國64強錦標賽闖進第二輪，雀屏中選後他受訪時直呼興奮，同時也感謝他的父親老莫蘭特（Tee Morant）的指導，讓他能走到這一刻。

擁有探花籤的尼克隊，則挑選了威廉森的大學隊友巴瑞特（R.J.Barrett）。

威廉森(右)牽著母親的手。 路透 分享 facebook