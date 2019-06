NBA／威廉森如期成狀元 情緒激動淚眼謝母親

威廉森(右)搶下狀元。 路透 分享 facebook NBA選秀會於台灣時間今天上午在籃網隊主場舉行,杜克大學新星威廉森(Zion Williamson)無懸念地成為本屆選秀狀元,由手握狀元籤的鵜鶘隊選中,而他難掩激動情緒,在接受場邊訪問時留下男兒淚,感謝母親為自己的付出,讓他現在有機會挑戰NBA舞台。

下個月6日才要滿19歲的威廉森,在2018-19年球季在杜克出賽33場比賽,繳出場均22.6分、8.9籃板和2.1助攻,他曾獲得大西洋沿岸聯盟(ACC)年度最佳球員和新秀,也在美國大學籃球年度大獎之一的奈史密斯獎也摘下年度最佳球員,另項大獎「伍登獎」同樣獲得最佳球員榮耀。

身高201公分、體重129公斤的威廉森在今年成為選秀狀元大熱門,今天他身穿一襲全白西裝、盛裝出席,而從NBA主席席佛(Adam Silver)口中宣布狀元名單,如外界預期的由威廉森成為選秀狀元。

接受場邊訪問時,威廉森難掩激動情緒落淚說:「我不知道如何形容此刻的感受,我覺得我應該就在這個位置,我的母親對我傾注很多愛、為我犧牲很多,如果沒有她,我今天就不會站在這裡,我很感謝她。」一旁的威廉森母親也表示,他相信過程,每天努力訓練,也因為這個原因,讓他們能站在這裡。

第二順位的灰熊隊,選中來自莫瑞州大的大二後衛莫蘭特(Ja Morant),莫蘭特本季平均表現是24.4分、5.7籃板和10助攻,率隊在今年NCAA全國64強錦標賽闖進第二輪,雀屏中選後他受訪時直呼興奮,同時也感謝他的父親老莫蘭特(Tee Morant)的指導,讓他能走到這一刻。

擁有探花籤的尼克隊,則挑選了威廉森的大學隊友巴瑞特(R.J.Barrett)。

威廉森(右)牽著母親的手。 路透 分享 facebook

"I wouldn't be here without my mom. She did everything for me."



What a moment for Zion Williamson, who shed tears after being drafted No. 1 overall. #NBADraft pic.twitter.com/WBVSRPr04K