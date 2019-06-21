親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
NBA
MLB
棒球
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑

高市2米排水管就塞1.8米！孫大千：這不算弊案 什麼才算

北、高、花將連日破36度 新北、台東也亮高溫黃燈

運動筆記肌肉狀態讓你的姿勢有問題？燒脂跑
健行筆記驚心動魄之黃金五、六稜分享如何找山友？教你如何第一次揪朋友上山就成功！
NBA2019選秀榜眼- Ja Morant 2019選秀狀元- Zion Williamson

NBA／威廉森如期成狀元 情緒激動淚眼謝母親

2019-06-21 08:14聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

威廉森(右)搶下狀元。 路透
威廉森(右)搶下狀元。 路透
分享
NBA選秀會於台灣時間今天上午在籃網隊主場舉行，杜克大學新星威廉森（Zion Williamson）無懸念地成為本屆選秀狀元，由手握狀元籤的鵜鶘隊選中，而他難掩激動情緒，在接受場邊訪問時留下男兒淚，感謝母親為自己的付出，讓他現在有機會挑戰NBA舞台。

下個月6日才要滿19歲的威廉森，在2018-19年球季在杜克出賽33場比賽，繳出場均22.6分、8.9籃板和2.1助攻，他曾獲得大西洋沿岸聯盟（ACC）年度最佳球員和新秀，也在美國大學籃球年度大獎之一的奈史密斯獎也摘下年度最佳球員，另項大獎「伍登獎」同樣獲得最佳球員榮耀。

身高201公分、體重129公斤的威廉森在今年成為選秀狀元大熱門，今天他身穿一襲全白西裝、盛裝出席，而從NBA主席席佛（Adam Silver）口中宣布狀元名單，如外界預期的由威廉森成為選秀狀元。

接受場邊訪問時，威廉森難掩激動情緒落淚說：「我不知道如何形容此刻的感受，我覺得我應該就在這個位置，我的母親對我傾注很多愛、為我犧牲很多，如果沒有她，我今天就不會站在這裡，我很感謝她。」一旁的威廉森母親也表示，他相信過程，每天努力訓練，也因為這個原因，讓他們能站在這裡。

第二順位的灰熊隊，選中來自莫瑞州大的大二後衛莫蘭特（Ja Morant），莫蘭特本季平均表現是24.4分、5.7籃板和10助攻，率隊在今年NCAA全國64強錦標賽闖進第二輪，雀屏中選後他受訪時直呼興奮，同時也感謝他的父親老莫蘭特（Tee Morant）的指導，讓他能走到這一刻。

擁有探花籤的尼克隊，則挑選了威廉森的大學隊友巴瑞特（R.J.Barrett）。

威廉森(右)牽著母親的手。 路透
威廉森(右)牽著母親的手。 路透
分享

威廉森選秀NBA
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

火箭的拚冠之路 該留下保羅還是哈登？

2019-06-21 07:00

爵士提升後場戰力 灰熊全面啟動重建

2019-06-21 07:00

NBA／日本第一人 八村壘首輪第九順位中選

2019-06-21 09:02

NBA／ 選秀狀元熱門 威廉森準備好扛起球隊

2019-06-21 00:26

NBA／有望首輪中選 日球員八村壘：不可思議

2019-06-20 18:20

NBA／爵士生涯暫告終 魯比歐感性告別鹽湖城

2019-06-20 18:16

NBA／不要厄文了？ 沒杜蘭特籃網恐打消念頭

2019-06-20 17:58

NBA／霍福特恐離開波士頓 傳湖人、快艇感興趣

2019-06-20 17:22

NBA／選秀如何淘寶？勇士亟需季後賽贏家

2019-06-20 16:58

NBA／惡搞致敬昔日舊將 勇士新主場廁所藏玄機

2019-06-20 16:55

NBA／當初該促隊留奈許 諾維茨基：確實後悔了

2019-06-20 16:53

NBA／加拿大勢力抬頭 首輪選秀估4人中選

2019-06-20 16:31

NBA／湖人迷充滿期待 季票再度秒殺

2019-06-20 16:16

NBA╱湖人選秀日只能看戲 考慮購買二輪籤

2019-06-20 16:04

NBA／積極遊說羅素 唐斯：高中就想一起打球

2019-06-20 15:30

NBA／公鹿交易清薪資空間 為花大錢留人做準備

2019-06-20 15:15

NBA／新球季MVP賠率 安戴托昆波獨占鰲頭

2019-06-20 15:04

NBA／巴瑞特扮記者提問 威廉森四兩撥千金回應

2019-06-20 14:40

NBA／金塊穆雷挺同胞 選秀狀元提議巴瑞特

2019-06-20 13:35

準選秀狀元威廉森 聯盟將迎接下一個詹皇？

2019-06-20 12:30

黑馬新秀轟動全美 莫朗特衝進榜眼大熱門

2019-06-20 12:00

NBA／詹皇領銜《怪物奇兵2》 AD、湯普森尬一角

2019-06-20 11:36

NBA／火箭有意組三巨頭 傳積極追求巴特勒

2019-06-20 11:17

NBA／想送保羅到尼克 火箭卻踢到鐵板

2019-06-20 10:51

NBA／榜眼熱門不怕負能量 莫蘭特連爸爸都恨過

2019-06-20 09:19

NBA／準選秀狀元威廉森：別拿我和現役球員比

2019-06-20 08:52

頂級新秀沒份 暴龍、勇士能否靠選秀再闖決賽？

2019-06-20 07:00

無畏無懼 范弗利特的籃球人生

2019-06-18 07:00

戴維斯交易震撼彈 聯盟後續影響總分析

2019-06-17 07:00

湖人贏在當下 總冠軍指日可待

2019-06-17 07:00

指定老將頂薪條款失靈 戴維斯交易啟示錄

2019-06-16 11:30

勇士輸在傷兵、暴龍贏在團隊 NBA改朝換代

2019-06-14 12:21

帶著杜蘭特精神奮戰 勇士續命關鍵在卡珍斯

2019-06-14 07:00

三連霸vs.隊史首冠 誰的冠軍更難得？

2019-06-13 07:00

帕克華麗轉身退場日 雷納德樸實球風雲起時

2019-06-12 07:00

勇士死裡逃生 三分球與球運是兩大關鍵

2019-06-11 12:15

不讓情緒成為包袱 卡珍斯將扮勇士關鍵角色

2019-06-06 07:00

柯爾用兵如神 4大奇招助勇士力斬暴龍

2019-06-04 07:00

挑戰勇士霸業 雷納德能帶暴龍衝多遠？

2019-05-31 07:00
看更多

熱門文章

日職／王柏融首扛第4棒4支0 火腿仍擊敗橫濱中止4連敗

2019-06-20 20:41

NBA／想送保羅到尼克 火箭卻踢到鐵板

2019-06-20 10:51

NBA／詹皇領銜《怪物奇兵2》 AD、湯普森尬一角

2019-06-20 11:36

NBA／準選秀狀元威廉森：別拿我和現役球員比

2019-06-20 08:52

NBA／惡搞致敬昔日舊將 勇士新主場廁所藏玄機

2019-06-20 16:55

準選秀狀元威廉森 聯盟將迎接下一個詹皇？

2019-06-20 12:30

NBA／火箭有意組三巨頭 傳積極追求巴特勒

2019-06-20 11:17

NBA／霍福特恐離開波士頓 傳湖人、快艇感興趣

2019-06-20 17:22

NBA／選秀如何淘寶？勇士亟需季後賽贏家

2019-06-20 16:58

NBA／當初該促隊留奈許 諾維茨基：確實後悔了

2019-06-20 16:53

NBA／積極遊說羅素 唐斯：高中就想一起打球

2019-06-20 15:30

NBA／不要厄文了？ 沒杜蘭特籃網恐打消念頭

2019-06-20 17:58

NBA／爵士生涯暫告終 魯比歐感性告別鹽湖城

2019-06-20 18:16

NBA／公鹿交易清薪資空間 為花大錢留人做準備

2019-06-20 15:15

體操亞錦賽／李智凱全能摘金牌 台灣史上首面

2019-06-20 22:15

黑馬新秀轟動全美 莫朗特衝進榜眼大熱門

2019-06-20 12:00

NBA／金塊穆雷挺同胞 選秀狀元提議巴瑞特

2019-06-20 13:35

NBA／威廉森如期成狀元 情緒激動淚眼謝母親

2019-06-21 08:14

NBA／榜眼熱門不怕負能量 莫蘭特連爸爸都恨過

2019-06-20 09:19

MLB／馬恰多全壘打消失 荷斯莫烏龍跑壘出局

2019-06-20 09:20

MLB／沙胖奪第250勝：與偶像並列意義重大

2019-06-20 11:07

NBA／湖人迷充滿期待 季票再度秒殺

2019-06-20 16:16

MLB／履行一美元賭注 「江西男」現身教士主場

2019-06-20 15:56

中職／無安打完全比賽非護身符 3洋投留校察看

2019-06-21 07:00

瓊斯盃／攜手完成換血 帕克：陳盈駿處處是驚奇

2019-06-20 17:16

MLB／楚奧特滿貫砲不過癮 兩轟7打點收拾藍鳥

2019-06-20 12:04

日職／王柏融首扛四番打擊熄火 火腿敲4轟止敗

2019-06-20 21:00

NBA／巴瑞特扮記者提問 威廉森四兩撥千金回應

2019-06-20 14:40

NBA／有望首輪中選 日球員八村壘：不可思議

2019-06-20 18:20

火箭的拚冠之路 該留下保羅還是哈登？

2019-06-21 07:00

中職／連5季團隊打擊率3成？暴力猿本錢十足

2019-06-20 10:27

MLB／風城內戰全壘打滿天飛 麥登：外星事件

2019-06-20 16:41

MLB／打斷鼻樑顛倒勇 國民薛則黑眼飆10K奪勝

2019-06-20 11:11

NBA／新球季MVP賠率 安戴托昆波獨占鰲頭

2019-06-20 15:04

NBA╱湖人選秀日只能看戲 考慮購買二輪籤

2019-06-20 16:04

中職／彭政閔拚兩千安M2 洪一中：用腳打也有

2019-06-20 23:09

爵士提升後場戰力 灰熊全面啟動重建

2019-06-21 07:00

中職／至少140人選秀破紀錄 高中生也寫新高

2019-06-20 17:29

網球／澳洲壞小子批約克維奇 送愛心動作不舒服

2019-06-20 17:05

NBA／ 選秀狀元熱門 威廉森準備好扛起球隊

2019-06-21 00:26
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top