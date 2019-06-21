火箭的拚冠之路 該留下保羅還是哈登？

輸球，永遠都有問題，贏球，往往能解決所有問題。季後賽第二輪倒在勇士腳下的火箭，遇上不大不小的麻煩。火箭被挖出來的內幕是：火箭「雙巨頭」保羅和哈登失和，保羅想要引導哈登，修正哈登季後賽長時間持球+一對一單打太多問題，哈登則對保羅的挑剔性格和霸氣感到不舒服，兩人其實在季後賽已經發生多次爭執、不和諧。

火箭在今年季後賽還是過不了勇士這關，5年內4次敗北，而且離總冠軍更遠了一步。哈登不能接受，保羅也是一樣。 美聯社 分享 facebook

媒體多少繪聲繪影，難免加油添料，保羅想要引導火箭打法並做出改變，唯一目標贏球和總冠軍，哈登非常努力投入，同樣也是為了贏球和總冠軍。兩人贏球和奪冠目標一致，同樣都是帶隊球星，但溝通失調情況下，對彼此的「尊重」就顯得不夠。

保羅從來都不是省油的燈，為了贏球和勝利，他對隊友和比賽細節都是不假辭色，不給顏色，只求自己和隊友做到最好、最完美。這也是為什麼保羅待過的球隊，包括鵜鶘、快艇、火箭，隊友往往都敢怒不敢言，只能全力配合。保羅求勝意志和不執手段的挑剔性格並沒有錯，但他給隊友和球隊施加的壓力，往往搞壞休息室氣氛和隊友之間的信賴。

哈登是聯盟MVP，整個例行賽不管保羅是否傷停，火箭就是靠著哈登單打獨鬥和超能力表現，從季初西區排名第14一路爬升到西區第四種子。哈登的進攻和得分方式聯盟數一數二，牽制力和效率同樣排名頂尖，但季後賽不同於例行賽，季後賽每一個對手都會有針對性，哈登持球過久，一對一單打太多，加上防守端習慣性懶散，無球時停滯，有球持球時間太長，都是火箭打不出更好團隊合作戰力的「重要因素」。

保羅(右)和哈登(左)在季後賽打完之後，兩人失和的傳言甚囂塵上，球隊面臨拆夥重建的考驗。 歐新社資料照片 分享 facebook

當火箭教練丹東尼沒能拉回哈登，隊友也只能配合哈登打法和持球時間，保羅說話了，不管是指責、修正還是建議，在季後賽勝負交關，生死對抗決勝時刻，火箭雙巨頭沒能充分和諧、溝通、相互尊重，自然形成火箭無法預期的分裂。

現在火箭問題來了，火箭是該找到下家交易送走34歲保羅，以更年輕、更具MVP價值的哈登做為核心重組球隊，還是要保持現有陣容、教練、主要配角和角色球員，再一次向總冠軍發起衝擊？

火箭已經決定留用教練丹東尼，丹東尼過去一年並沒能限制哈登一對一和大量持球時間，沒能幫助保羅和哈登取得更好默契，提升球星作用，也沒有能更多激發火箭角色球員和板凳潛能。

火箭總教練丹東尼(右)5年來對浪花兄弟(左)幾乎是束手無策，在繼續執教火箭的情況下，戰略及戰術上都應該有所調整。 美聯社 分享 facebook

從自由球員市場和交易市場情報傳聞，火箭過去幾周一直在嘗試交易保羅，保羅和哈登的關係確實不和諧，打法和觀念也有落差，但兩人關係也沒有糟到水火不容，無法一起打球，共同努力贏球的地步。保羅和哈登都是球星，彼此都有尊重，但兩人找不到磨合點，雙方都沒有退讓，只能相互牽就，這就是火箭現在的「不和諧平衡」。

對火箭來說，保羅和哈登一旦拆夥會形成三輸，保羅、哈登、火箭都輸，火箭失去競爭力，保羅年紀大狀況退化又失去價值，哈登獨立帶隊也未必能把火箭帶上更好位置。

因此火箭眼前最好的策略，是在不和諧的平衡中找到突破點，讓保羅的節奏控制更多一些，給哈登適度持球空間和球權，更多更完整的把團隊、角色球員融入進去，打出更完美團隊戰力，這才是火箭重新再起的「解藥」。

保羅(左)和哈登(右)已有非常良好的默契，或許再合作一年，兩人也各退一步，火箭即將破繭而出。 歐新社資料照片 分享 facebook

分則三害，合則多贏，讓保羅主導比賽節奏，給哈登適度發揮得分、攻擊專長，讓火箭角色球員和板凳融入體系，這才是火箭完成奪冠升級的終極方程式。