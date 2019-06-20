NBA／爵士生涯暫告終 魯比歐感性告別鹽湖城
NBA今天再上演重磅交易，爵士透過交易迎來灰熊主控柯利（Mike Conley），間接代表現任爵士先發控衛魯比歐（Ricky Rubio）將暫時迎來鹽湖城生涯的終點，魯比歐今日在推特上暖心向爵士球迷道別。
... it’s time to just be happy. Being angry, sad and overthinking isn’t worth it anymore. Just let things flow. Be positive— Ricky Rubio (@rickyrubio9) June 19, 2019
事實上，不久前即傳出魯比歐已不在爵士建隊藍圖內，如今交易拍板定案，便證明魯比歐在鹽湖城已來日無多，而魯比歐將再度前進自由市場尋找東家。
魯比歐在得知交易消息後，在其推特上發文：「是時候單純保持快樂的心情了。不管生氣、傷心，或是想多餘的事都已不值得。船到橋頭自然直，並且抱持樂觀的態度。」隨後又貼上一張照片，表示：「謝謝你們，猶他。」
... thank you Utah pic.twitter.com/CVTFiSuHHV— Ricky Rubio (@rickyrubio9) June 20, 2019
魯比歐原於2017年被灰狼交易至爵士，轉戰爵士兩年皆幫助球隊闖進季後賽，例行賽場均貢獻12.9分、5.7助攻、1.5抄截，季後賽則是15.4分、8.6助攻、2.4抄截。目前據傳溜馬積極鎖定魯比歐，下個賽季很有可能看見魯比歐披上黃黑戰袍。
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