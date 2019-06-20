NBA／爵士生涯暫告終 魯比歐感性告別鹽湖城

2019-06-20 18:16 聯合新聞網 綜合報導



魯比歐今日在推特上暖心向爵士球迷道別。 歐新社 分享 facebook

NBA今天再上演重磅交易，爵士透過交易迎來灰熊主控柯利（Mike Conley），間接代表現任爵士先發控衛魯比歐（Ricky Rubio）將暫時迎來鹽湖城生涯的終點，魯比歐今日在推特上暖心向爵士球迷道別。

... it’s time to just be happy. Being angry, sad and overthinking isn’t worth it anymore. Just let things flow. Be positive — Ricky Rubio (@rickyrubio9) June 19, 2019

事實上，不久前即傳出魯比歐已不在爵士建隊藍圖內，如今交易拍板定案，便證明魯比歐在鹽湖城已來日無多，而魯比歐將再度前進自由市場尋找東家。

魯比歐在得知交易消息後，在其推特上發文：「是時候單純保持快樂的心情了。不管生氣、傷心，或是想多餘的事都已不值得。船到橋頭自然直，並且抱持樂觀的態度。」隨後又貼上一張照片，表示：「謝謝你們，猶他。」

... thank you Utah pic.twitter.com/CVTFiSuHHV — Ricky Rubio (@rickyrubio9) June 20, 2019

魯比歐原於2017年被灰狼交易至爵士，轉戰爵士兩年皆幫助球隊闖進季後賽，例行賽場均貢獻12.9分、5.7助攻、1.5抄截，季後賽則是15.4分、8.6助攻、2.4抄截。目前據傳溜馬積極鎖定魯比歐，下個賽季很有可能看見魯比歐披上黃黑戰袍。