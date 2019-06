NBA／爵士生涯暫告終 魯比歐感性告別鹽湖城

魯比歐今日在推特上暖心向爵士球迷道別。 歐新社 分享 facebook

NBA今天再上演重磅交易,爵士透過交易迎來灰熊主控柯利(Mike Conley),間接代表現任爵士先發控衛魯比歐(Ricky Rubio)將暫時迎來鹽湖城生涯的終點,魯比歐今日在推特上暖心向爵士球迷道別。

... it’s time to just be happy. Being angry, sad and overthinking isn’t worth it anymore. Just let things flow. Be positive