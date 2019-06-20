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NBA／不要厄文了？ 沒杜蘭特籃網恐打消念頭

2019-06-20 17:58聯合新聞網 綜合報導

如果厄文沒辦法順帶將勇士明星前鋒杜蘭特吸引至布魯克林的話，籃網可能會打消挖人念頭...
如果厄文沒辦法順帶將勇士明星前鋒杜蘭特吸引至布魯克林的話，籃網可能會打消挖人念頭。 歐新社
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身為自由市場大於的塞爾蒂克明星後衛厄文（Kyrie Irving），先前各方傳出可能轉投籃網，而籃網也有意招募。不過據美媒報導，籃網正考慮煞停此次挖角計畫。

紐約郵報》的路易斯（Brian Lewis）於今日透露，如果厄文沒辦法順帶將勇士明星前鋒杜蘭特（Kevin Durant）吸引至布魯克林的話，籃網可能會打消念頭，這也是目前許多欲追求厄文的球隊正在擔心的事情。如果籃網選擇煞停，便意味著他們選擇留下現任控衛羅素（D'Angelo Russell）。

所有球隊的疑慮不外乎受杜蘭特阿基里斯腱傷勢影響。《The Athletic》記者伊索拉（Frank Isola）指出，厄文和杜蘭特本打算在季後一起出遊，並討論未來生涯的規劃，但杜蘭特跟腱的傷勢很可能已經動搖了兩人的安排。

另外，《ESPN》的沃神（Adrian Wojnarowski）在今日節目上對籃網日後的動作有相同的看法，他說：「籃網可不只希望得到厄文，而是能夠同時獲得另一個球星，很明顯杜蘭特會是那個人。如果籃網得不到第二名球星，那他們是否會願意單為厄文放手一搏將會值得關注，塞爾提克的案例並非到非常令人滿意。」

紐約
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