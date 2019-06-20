NBA／湖人迷充滿期待 季票再度秒殺

2019-06-20 16:16 世界日報 編譯組／綜合報導



湖人新球季季票秒殺。 擷圖詹姆斯IG 分享 facebook

洛杉磯體育球隊來說，湖人隊的魅力、卓越成了一場公民活動，粉絲崇拜一系列巨星，張伯倫、賈霸、魔術強森、俠客歐尼爾、布萊恩特，這五名球員共在湖人隊獲得11個冠軍，在洛杉磯，沒有其他球隊贏得超過五個冠軍。球星、戰績都是吸引球迷的重點之一。

上個月魔術強森告訴ESPN，「湖人隊是個金礦」。在湖人隊得到明星前鋒戴維斯（Anthony Davis）後，幾乎所有季票都已售出，湖人隊業務正蓬勃發展。湖人隊商業營運總裁Tim Harris說，球迷似乎開始期待何時能再爭冠軍。

根據富比世（Forbes）估計，2014年至2019年，湖人隊年收入成長三分之一，年利潤增長一倍以上。團隊營銷報告，在同一時期，湖人隊平均票價從102元增加至140元。

Harris說，續簽下個賽季季票持有者比例高於90%，隨著票價上漲，湖人隊季票仍有成千上萬候補名單。上個賽季湖人隊每場比賽都銷售一空，即使在簽下詹姆斯前也是一樣。

Harris說，湖人隊在沒購買廣告情況下銷售單場比賽門票，即使多年沒進季後賽，但企業贊助商也沒少，因他們興趣不是比賽輸贏，而是吸引潛在客戶。

在洛杉磯，湖人與道奇隊仍是市場上主要球隊，然而趨勢顯示，湖人隊球迷基礎似乎有點動搖。在2014年調查中，43%洛縣居民選擇當湖人隊球迷，30%選擇道奇隊。2018年調查，38%支持道奇隊，30%支持湖人隊，其他球隊支持率都未達到10%。

Leavey Center主任Fernando Guerra說，每人都有自己的核心粉絲，但湖人與道奇隊球迷有些忠誠度並不強，有些球迷因戰績離開湖人隊，而他們全部因好的戰績轉移至道奇隊。

在洛縣居住五年或少於五年者，選擇湖人隊為最喜歡球隊比例從2014年60%下降至2018年的27%。

道奇隊在榜單上取代湖人隊，但在2017、2018年調查中，天使、快艇、銀河、國王、公羊隊各自有10%受到新居民青睞。

特別是快艇隊，積極吸引下一代球迷，球隊捐贈1000萬元用於翻新350個城市籃球場，在球場上標註快艇隊。快艇也與Vision to Learn合作，替洛杉磯、長堤等37萬多名兒童提供視力篩檢，提供超過2萬5000副免費眼鏡。

儘管如此，快艇隊要想吸引更多球迷仍必須獲勝，連續五次衝進季後賽，但須進入決賽。