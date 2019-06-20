親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
NBA
MLB
棒球
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑

硬闖民宅被打死剛好而已？談堡壘原則與防衛過當

運動筆記肌肉狀態讓你的姿勢有問題？燒脂跑
健行筆記分享如何找山友？教你如何第一次揪朋友上山就成功！新北輕旅行~平溪線鐵道秘境
NBAKawhi Leonard於暴龍封王遊行致詞Kawhi Leonard五大好球 (2019年季後賽)

NBA╱湖人選秀日只能看戲 考慮購買二輪籤

2019-06-20 16:04世界日報 體育新聞組╱綜合報導

選秀日媒體日，受邀新秀合影，不過這一切與湖人無關，因他們為了拿到戴維斯，已經送走...
選秀日媒體日，受邀新秀合影，不過這一切與湖人無關，因他們為了拿到戴維斯，已經送走本屆所有選秀權。 美聯社
分享

湖人不惜一切代價和鵜鶘交易到戴維斯（Anthony Davis），除了打包交易鮑爾（Lonzo Ball）、英格倫（Brandon Ingram）和哈特（Josh Hart）3名小將，並附帶3個首輪籤，當中包括今年的首輪第4順位。

加上先前交易出今年的2支第2輪籤，代表著今年湖人隊選秀會只能在一旁看著。湖人隊目前計畫騰出更多薪資空間，打算拉攏球星和戴維斯和詹姆斯（LeBron James）共組三巨頭，但目前仍相當困難。

根據聯盟消息指出，湖人隊有意尋求購買今年的第2輪選秀權，以廉價新人補齊陣容，如此才能降低團隊薪資。湖人隊可能會用現金或是球員來交易，華格納（Moritz Wagner）、邦加（Isaac Bonga）和瓊斯（Jemerrio Jones）等綠葉球員都能兜售，當中以華格納最有價值。

聯盟規定球隊每年最多只能支付520萬美元購買選秀權，湖人隊去年和七六人交易來邦加時，已經貼了對方150萬，他們現在剩下370萬能用。不過這項限額將在6月30日後重新計算，湖人隊選秀會上可以先跟其它球隊談妥交易，等到7月6日再簽約。

湖人隊目前可能的交易對象有塞爾蒂克、鷹隊和國王隊。

湖人選秀戴維斯
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

準選秀狀元威廉森 聯盟將迎接下一個詹皇？

2019-06-20 12:30

頂級新秀沒份 暴龍、勇士能否靠選秀再闖決賽？

2019-06-20 07:00

NBA／金塊穆雷挺同胞 選秀狀元提議巴瑞特

2019-06-20 13:35

NBA／想送保羅到尼克 火箭卻踢到鐵板

2019-06-20 10:51

NBA／為榜眼籤鋪路？ 灰熊送主控柯利去爵士

2019-06-20 09:43

黑馬新秀轟動全美 莫朗特衝進榜眼大熱門

2019-06-20 12:00

NBA／湖人迷充滿期待 季票再度秒殺

2019-06-20 16:16

NBA／積極遊說羅素 唐斯：高中就想一起打球

2019-06-20 15:30

NBA／公鹿交易清薪資空間 為花大錢留人做準備

2019-06-20 15:15

NBA／新球季MVP賠率 安戴托昆波獨占鰲頭

2019-06-20 15:04

NBA／巴瑞特扮記者提問 威廉森四兩撥千金回應

2019-06-20 14:40

NBA／詹皇領銜《怪物奇兵2》 AD、湯普森尬一角

2019-06-20 11:36

NBA／火箭有意組三巨頭 傳積極追求巴特勒

2019-06-20 11:17

NBA／榜眼熱門不怕負能量 莫蘭特連爸爸都恨過

2019-06-20 09:19

NBA／準選秀狀元威廉森：別拿我和現役球員比

2019-06-20 08:52

NBA／給海瓦德太多機會 史蒂文斯挨批私心誤事

2019-06-19 20:35

NBA／「北卡獵鷹」跳出合約 巴恩斯試水FA市場

2019-06-19 18:50

NBA／向上交易踢鐵板 尼克拒絕老鷹二換一提案

2019-06-19 18:37

NBA／米道頓不執行球員選項 仍有望續約公鹿

2019-06-19 18:11

NBA／KD留或走 匿名教練：在勇士養傷較合適

2019-06-19 16:37

NBA／溜馬自由市場進補 鎖定西班牙金童魯比歐

2019-06-19 16:27

NBA／懷塞德將執行球員選項 年薪達2700萬美元

2019-06-19 16:16

NBA／蓋伊有望續約馬刺 年薪預估破千萬美元

2019-06-19 14:22

NBA／換來戴維斯 湖人大失血也值

2019-06-19 14:07

NBA／談選秀狀元熱門 K教練：上帝的禮物

2019-06-19 13:35

NBA／試訓車禍猝逝舊將之子 黃蜂促成動人一幕

2019-06-19 12:40

NBA／閃電俠談育兒經 家人就該彼此支持

2019-06-19 11:29

NBA／戴維斯交易時間點暗藏玄機 湖人尋求最大利益

2019-06-19 10:48

NBA／雷納德絕殺76人戰術 暴龍教頭：偷學來的

2019-06-19 10:26

無畏無懼 范弗利特的籃球人生

2019-06-18 07:00

戴維斯交易震撼彈 聯盟後續影響總分析

2019-06-17 07:00

湖人贏在當下 總冠軍指日可待

2019-06-17 07:00

指定老將頂薪條款失靈 戴維斯交易啟示錄

2019-06-16 11:30

勇士輸在傷兵、暴龍贏在團隊 NBA改朝換代

2019-06-14 12:21

帶著杜蘭特精神奮戰 勇士續命關鍵在卡珍斯

2019-06-14 07:00

三連霸vs.隊史首冠 誰的冠軍更難得？

2019-06-13 07:00

帕克華麗轉身退場日 雷納德樸實球風雲起時

2019-06-12 07:00

勇士死裡逃生 三分球與球運是兩大關鍵

2019-06-11 12:15

不讓情緒成為包袱 卡珍斯將扮勇士關鍵角色

2019-06-06 07:00
看更多

熱門文章

日職／王柏融敲長打有1打點 打擊率小升至2成97

2019-06-19 20:23

NBA／KD留或走 匿名教練：在勇士養傷較合適

2019-06-19 16:37

NBA／為榜眼籤鋪路？ 灰熊送主控柯利去爵士

2019-06-20 09:43

NBA／給海瓦德太多機會 史蒂文斯挨批私心誤事

2019-06-19 20:35

NBA／準選秀狀元威廉森：別拿我和現役球員比

2019-06-20 08:52

NBA／想送保羅到尼克 火箭卻踢到鐵板

2019-06-20 10:51

NBA／「北卡獵鷹」跳出合約 巴恩斯試水FA市場

2019-06-19 18:50

NBA／詹皇領銜《怪物奇兵2》 AD、湯普森尬一角

2019-06-20 11:36

頂級新秀沒份 暴龍、勇士能否靠選秀再闖決賽？

2019-06-20 07:00

NBA／火箭有意組三巨頭 傳積極追求巴特勒

2019-06-20 11:17

日職／又貴又難用的重金兵團 年底難逃風暴

2019-06-20 07:00

NBA／米道頓不執行球員選項 仍有望續約公鹿

2019-06-19 18:11

日職／王柏融3支1 橫濱再見安送火腿4連敗

2019-06-19 20:34

MLB／光芒史奈爾0.1局失6分 衛冕塞揚史上最慘

2019-06-20 08:27

NBA／向上交易踢鐵板 尼克拒絕老鷹二換一提案

2019-06-19 18:37

NBA／積極遊說羅素 唐斯：高中就想一起打球

2019-06-20 15:30

準選秀狀元威廉森 聯盟將迎接下一個詹皇？

2019-06-20 12:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top