NBA╱湖人選秀日只能看戲 考慮購買二輪籤

2019-06-20 16:04 世界日報 體育新聞組╱綜合報導



選秀日媒體日，受邀新秀合影，不過這一切與湖人無關，因他們為了拿到戴維斯，已經送走本屆所有選秀權。 美聯社 分享 facebook

湖人不惜一切代價和鵜鶘交易到戴維斯（Anthony Davis），除了打包交易鮑爾（Lonzo Ball）、英格倫（Brandon Ingram）和哈特（Josh Hart）3名小將，並附帶3個首輪籤，當中包括今年的首輪第4順位。

加上先前交易出今年的2支第2輪籤，代表著今年湖人隊選秀會只能在一旁看著。湖人隊目前計畫騰出更多薪資空間，打算拉攏球星和戴維斯和詹姆斯（LeBron James）共組三巨頭，但目前仍相當困難。

根據聯盟消息指出，湖人隊有意尋求購買今年的第2輪選秀權，以廉價新人補齊陣容，如此才能降低團隊薪資。湖人隊可能會用現金或是球員來交易，華格納（Moritz Wagner）、邦加（Isaac Bonga）和瓊斯（Jemerrio Jones）等綠葉球員都能兜售，當中以華格納最有價值。

聯盟規定球隊每年最多只能支付520萬美元購買選秀權，湖人隊去年和七六人交易來邦加時，已經貼了對方150萬，他們現在剩下370萬能用。不過這項限額將在6月30日後重新計算，湖人隊選秀會上可以先跟其它球隊談妥交易，等到7月6日再簽約。

湖人隊目前可能的交易對象有塞爾蒂克、鷹隊和國王隊。