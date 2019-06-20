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NBA／加拿大勢力抬頭 首輪選秀估4人中選

2019-06-20 16:31世界日報 體育新聞組╱綜合報導

加拿大勢力抬頭，選秀也看得到。 路透
加拿大勢力抬頭，選秀也看得到。 路透
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多倫多暴龍為加拿大拿下首座NBA總冠軍後，周四晚的NBA選秀會，加拿大籃球有望再創下新紀錄。

今年選秀會有不少大物，威廉森（Zion Williamson）和莫蘭特（Ja Morant）和巴瑞特（R.J. Barrett）都是相當有潛力的新星。不過整體而言今年算是選秀小年，陣容深度較往年淺，這一梯主體大多是搖擺人前鋒，後衛跟長人相對缺乏。

但值得一提的是今年選秀會有不少加拿大球員，包括杜克前鋒巴瑞特、岡薩加前鋒克拉克（Brandon Clarke）、維吉尼亞理工後衛亞歷山大沃克（Nickeil Alexander-Walker）和佛羅里達州大前鋒卡本蓋勒（Mfiondu Kabengele），上述4人都被看好在首輪被選，在ESPN預測的模擬選秀中，分別是第3、第12、第18和第23順位。

其它參與選秀的加拿大球員還有亞歷桑那後衛多特（Luguentz Dort）、密西根大前鋒布拉代基斯（Ignas Brazdeikis）和雪城大學前鋒布里塞特（Oshae Brissett）。

NBA過去單屆最多加拿大球員被選的梯次是2014年，以灰狼狀元威金斯（Andrew Wiggins）為首共有4名球員。NBA在1983-2009年間僅選了9名加拿大球員，2010-18年出了18名球員，反映出加拿大籃球近年來逐漸抬頭。

選秀NBAAndrew Wiggins
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