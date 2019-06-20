NBA／詹皇領銜《怪物奇兵2》 AD、湯普森尬一角

2019-06-20 11:36 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



即將成為詹皇隊友的戴維斯(左)，與勇士湯普森(右)都將加入電影《怪物奇兵2》的陣容。 歐新社 分享 facebook

不只在湖人隊組超級陣容，「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）為主角的電影《怪物奇兵2》傳出迎接NBA球星加入，包括他的紫金軍團薪隊友戴維斯（Anthony Davis）、拓荒者隊明星後衛里拉德（Damian Lillard）和勇士隊「浪花兄弟」湯普森（Klay Thompson）等，都會在電影現身。

根據美媒《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，除了戴維斯、里拉德和湯普森，WNBA球星陶樂西（Diana Taurasi）和歐古米克姊妹（Chiney Ogwumike、Nneka Ogwumike）都會在今年開拍的電影尬一角。

幾位球員會演出何種角色還不清楚，但查拉尼亞指出，戴維斯、里拉德、大歐古米克（Nneka Ogwumike）、陶樂西和湯普森預期會演出重要角色。

《怪物奇兵2》預定在2021年7月上映，身為主角的詹姆斯是否能影響選角？就目前流出的名單，的確有些「私心」味道，畢竟詹姆斯想和戴維斯合作的想法不是秘密，想和湯普森聯手的念頭也曾在明星賽選秀時展現。

如今戴維斯已交易到湖人，和詹姆斯在電影再度「同框」，成為場外有趣話題。