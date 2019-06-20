NBA／想送保羅到尼克 火箭卻踢到鐵板

2019-06-20 10:51 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



保羅(右)與哈登(左)已貌合神離，火箭想送走他也是玩真的，不過卻被尼克拒絕。 歐新社 分享 facebook

火箭隊兩大球星保羅（Chris Paul）和「大鬍子」哈登（James Harden）傳出嫌隙，彼此關係差到「無法修補」，保羅也傳出求去想法，但火箭想和尼克隊交易卻踢到鐵板。

美國《Yahoo Sports》報導，根據聯盟消息來源透露，火箭最近試圖將保羅送到尼克以求清出薪資空間，但遭尼克拒絕，該消息來源還提到，火箭目標是簽下巴特勒（Jimmy Butler），不僅是保羅，禁區大將卡佩拉（Clint Capela）和葛登（Eric Gordon）都是可交易的籌碼。

34歲的保羅在去年才和火箭簽下4年頂薪合約，也是火箭目前最高薪球員，下季薪資達3850萬美元，一個人薪資就比尼克目前團隊總薪資多出200萬美元。

不過保羅連兩季都因傷缺賽24場，近期再傳出和哈登鬧不合，彼此已經沒有互動月餘，彼此氣氛已經影響到其他隊友。

尼克據傳最有興趣的球星原本是勇士隊球星杜蘭特（Kevin Durant），雙方幾乎談妥，只差最後簽約，但杜蘭特總冠軍賽傷到阿基里斯腱，改變尼克布局，現在轉將注意力放到新科總冠軍賽MVP雷納德（Kawhi Leonard）。

《Yahoo Sports》記者海恩斯（Chris Haynes）上周接獲消息來源指出，巴特勒有意跳脫合約、成為自由球員，尋求頂薪合約；目前除了火箭招手，湖人隊也傳出對巴特勒有興趣。