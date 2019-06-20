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NBA／榜眼熱門不怕負能量 莫蘭特連爸爸都恨過

2019-06-20 09:19聯合報 記者曾思儒╱即時報導

視為前3順位熱門的莫瑞州大的大二後衛莫蘭特。 美聯社
視為前3順位熱門的莫瑞州大的大二後衛莫蘭特。 美聯社
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NBA選秀會台灣時間明天早上9時登場，聯盟今天舉辦選秀會前的媒體日，被視為前3順位熱門的莫瑞州大的大二後衛莫蘭特（Ja Morant）回答問題時自爆，父親就是他第一個仇恨對象，「負能量」反而是自己進步動力。

杜克大學新星威廉森（Zion Williamson）是今年選秀會狀元大熱門，19歲的莫蘭特則是第二順位可能人選，他今天在媒體日被詢問，如何處理負面情緒，他回應說：「我真很喜歡這些負能量。」

身高191公分的莫蘭特舉例，他常聽到一些批評，像是「他無法和其他球員對抗」、「他太小隻了」、「他不會投籃」等等，「我愛這些，負能量激勵了我，這真的對我沒造成什麼影響，因為我爸就是我第一個憎恨對象。」最親近的家人都不會影響到自己，莫蘭特說，任何人的質疑對他都不會是問題。

話雖如此，莫蘭特家族關係其實很緊密，老莫蘭特（Tee Morant）也是球員出身，高中時期還曾和傳奇球星艾倫（Ray Allen）同隊，大學畢業後也曾以籃球為業到海外發展，發現老婆懷了莫蘭特才回國擔任理髮師。老莫蘭特相信兒子對籃球有滿滿天賦，不但會用GoPro錄下莫蘭特比賽，希望透過影像找到伯樂，受訪時還說過兒子優於威廉森。

莫蘭特本季平均表現是24.4分、5.7籃板和10助攻，率隊在今年NCAA全國64強錦標賽闖進第二輪，在「三月瘋」的數據是場均27.4分、5.8籃板和8.8助攻；他本月動了右膝微創手術，預計要4周恢復，今天他受訪表示已經完全不覺得疼痛，夏季聯賽應能出賽。

稍早之前，握有選秀會「榜眼籤」的灰熊隊才將後衛柯利（Mike Conley）交易到到爵士隊，預期明天將挑選莫蘭特。

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