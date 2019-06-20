NBA／準選秀狀元威廉森：別拿我和現役球員比
今年NBA選秀會的狀元最大熱門無疑是杜克大學新星威廉森（Zion Williamson），在迎接明天的NBA選秀會前，他在今天的媒體日昭告天下，請記者別把任何NBA球員作為他的楷模。
「我只要做自己，我不會試著成為某某人，」杜克名將宣誓說，「我要試著當第一個威廉森。」
威廉森在杜克33場比賽平均成績是22.6分、8.9籃板和2.1助攻，不但獲得大西洋沿岸聯盟（ACC）年度最佳球員和新秀，美國大學籃球年度大獎之一的奈史密斯獎也摘下年度最佳球員，另項大獎「伍登獎」同樣獲得最佳球員榮耀，名字常被和「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）、杜蘭特（Kevin Durant）和戴維斯（Anthony Davis）連結。
他的大學教頭「K教練」夏謝夫斯基（Mike Krzyzewski）還曾形容，威廉森是「上帝給的禮物」。
下月6日才要滿19歲的威廉森透露，並沒有偏愛在哪支隊伍成長，「進入NBA就是我所求，不管哪支球隊選擇我，我都會付出全力。」
握有選秀會第一順位的鵜鶘隊才剛把戴維斯交易到湖人隊，威廉森若如預期成為狀元，將是鵜鶘重點球星，威廉森媒體日也分享先前首度造訪紐奧良的印象，「這城市非常友善，我所到之處，人們都和我擊掌，說他們希望我到那裡。」
不過對於自己名字在選秀會被喊到會有怎麼樣的情緒？威廉森坦言還沒想過，「我不知道要怎麼反應，不知道我該是要落淚，或是臉上揚起大大微笑。」他笑說，等台灣時間明天早上9點的選秀會開始，答案就會揭曉，「但我知道，我非常興奮。」
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