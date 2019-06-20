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NBA／準選秀狀元威廉森：別拿我和現役球員比

2019-06-20 08:52聯合報 記者曾思儒╱即時報導

今年NBA選秀會的狀元最大熱門無疑是杜克大學新星威廉森在選秀前一天的媒體日，吸引...
今年NBA選秀會的狀元最大熱門無疑是杜克大學新星威廉森在選秀前一天的媒體日，吸引大批媒體採訪。 美聯社
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今年NBA選秀會的狀元最大熱門無疑是杜克大學新星威廉森（Zion Williamson），在迎接明天的NBA選秀會前，他在今天的媒體日昭告天下，請記者別把任何NBA球員作為他的楷模。

「我只要做自己，我不會試著成為某某人，」杜克名將宣誓說，「我要試著當第一個威廉森。」

威廉森在杜克33場比賽平均成績是22.6分、8.9籃板和2.1助攻，不但獲得大西洋沿岸聯盟（ACC）年度最佳球員和新秀，美國大學籃球年度大獎之一的奈史密斯獎也摘下年度最佳球員，另項大獎「伍登獎」同樣獲得最佳球員榮耀，名字常被和「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）、杜蘭特（Kevin Durant）和戴維斯（Anthony Davis）連結。

他的大學教頭「K教練」夏謝夫斯基（Mike Krzyzewski）還曾形容，威廉森是「上帝給的禮物」。

下月6日才要滿19歲的威廉森透露，並沒有偏愛在哪支隊伍成長，「進入NBA就是我所求，不管哪支球隊選擇我，我都會付出全力。」

握有選秀會第一順位的鵜鶘隊才剛把戴維斯交易到湖人隊，威廉森若如預期成為狀元，將是鵜鶘重點球星，威廉森媒體日也分享先前首度造訪紐奧良的印象，「這城市非常友善，我所到之處，人們都和我擊掌，說他們希望我到那裡。」

不過對於自己名字在選秀會被喊到會有怎麼樣的情緒？威廉森坦言還沒想過，「我不知道要怎麼反應，不知道我該是要落淚，或是臉上揚起大大微笑。」他笑說，等台灣時間明天早上9點的選秀會開始，答案就會揭曉，「但我知道，我非常興奮。」

選秀NBA鵜鶘
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