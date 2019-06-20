親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
NBA
MLB
棒球
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑
運動筆記【賽事圖輯】早安台北半程馬拉松邀請賽 相簿出爐囉！雲林縣馬拉松協會 久違地團訓
健行筆記分享如何找山友？教你如何第一次揪朋友上山就成功！新北輕旅行~平溪線鐵道秘境
NBAKawhi Leonard於暴龍封王遊行致詞Kawhi Leonard五大好球 (2019年季後賽)

頂級新秀沒份 暴龍、勇士能否靠選秀再闖決賽？

2019-06-20 07:00周汶昊 Wen-hao Chou

在總冠軍賽結束之後，下一場重頭戲就是選秀會了。在新球季有望奪冠的熱門球隊，除非是從先前的交易案當中取得選秀權，或是用其他方式交易，不然通常是無法直接競逐本年度最為眾人熟知的首輪頂尖新秀，也因此今年選秀對於他們明年爭冠組合的影響力相對較小。然而，若是運作得當，這些強隊的總經理仍有可能把今年選秀會的補強效益發揮到最大。

擁有選秀狀元籤的鵜鶘一定挑走威廉森(右)，第三順位的尼克應該會選巴瑞特(左)。 ...
擁有選秀狀元籤的鵜鶘一定挑走威廉森(右)，第三順位的尼克應該會選巴瑞特(左)。 美聯社
分享

在2020年最新的球隊奪冠賠率出來之後，暴龍和勇士已經分別落居第四及第六名，並不是最被看好能夠打進決賽的隊伍。而在前六名的這些球隊之中（湖人、公鹿、快艇、暴龍、火箭和勇士），因為之前球員交易的關係，目前能在今年第一輪選秀出手的只有勇士（第28順位）和公鹿（第30順位）。

湖人的第4順位為了交易AD戴維斯而給了鵜鶘，快艇的第20順位給了塞爾提克，火箭的第26順位給了騎士，暴龍的第29順位則因雷納德的交易而給了馬刺。從質量來看，塞爾提克雖然手握最多的3枚首輪籤，但都落在後半部（14，20及22順位），至於76人則有5枚選秀權，但只有一個24順位的首輪籤，與之相較，擁有狀元籤及第4順位的鵜鶘在操作上最有媒體關注度及交易影響力。

鵜鶘由於換進了球哥，應該不會再選控位賈蘭，第四順位籤會選杭特(左)還是懷特(右二...
鵜鶘由於換進了球哥，應該不會再選控位賈蘭，第四順位籤會選杭特(左)還是懷特(右二)？ 美聯社
分享

雖然這六支奪冠的熱門球隊沒辦法直接競逐今年最熱門的頂級新秀，不過，靠著他們總經理的獨到眼光，仍有可能在既有的選秀權下功夫，除了啟動交易之外，還可以善用後半段或次輪的選秀權進行淘金。對暴龍和勇士來說，為了拚搏今年的總冠軍，都付出了相當大的代價，接下來球隊陣容也很可能會發生很大的變動。從這個角度來看，真正要考驗這兩隊總經理及其球員編成部門的團隊實力，就是要看他們如何投資這些相對沒有名氣的球員，好在今年的選秀會上取得最大的收獲。

首先來看暴龍。暴龍今年只有一個選秀權，而且還是倒數第二的第59順位，想要在這麼低的順位裡找到明日之星，機率真的很低。暴龍今年的奪冠三大主力雷納德、格林和小加索都可能在夏天離隊，所以總經理烏傑里應該會把選秀目標放在前鋒球員身上。暴龍的發展聯盟及球員養成體系一直都有不錯的評價，加上總教練諾斯本身就是從基層一路帶隊晉升的草根教練，即使暴龍最後是選進國際長人，都有辦法讓他在暴龍系統中成長。

話雖如此，對於球隊明年能否重返總冠軍賽，暴龍今年選進的新秀仍很難會有直接及立即的幫助，頂多只會是次要的角色球員。而影響今年總冠軍賽勝負最關鍵的角色球員，當然首推暴龍的范弗利特，不過他是2016年的落選球員，所以他不算總經理烏傑里在該年選秀後段班的收獲。

目前有媒體建議拿范弗利特做籌碼，在今年選秀會上做交易去搶前段班的選秀權。畢竟他已打出身價，並成為各家補強的理想人選，而他接下來的續約價格必然不低，若是趁早處理將會有很大的交易價值。若此一建議成真，那今年的選秀操作對暴龍明年是否能再戰決賽的影響力將會非常關鍵。

接著來看勇士。勇士近年來之所以能建立起金州王朝，其中的主要關鍵就是建基在球隊成功的選秀策略上。從2009年第7順位的柯瑞，2011年第11順位的湯普森，到2012年第7順位的巴恩斯，這些首輪新秀都成了勇士一路打造冠軍班底的重要骨幹。而他們在後半部選秀的出色成果，更是有目共睹。像是2012年第35順位的格林，已經成了次輪新人轉巨星的著名案例。至於同年第30順位選進的長人厄希利，以及後來2015年30順位的魯尼，也確實替球隊補上重要的戰力拼圖。

勇士下季如果留下湯普森和杜蘭特，將缺賽大半球季，只能寄望在選秀會後段再次撿到像格...
勇士下季如果留下湯普森和杜蘭特，將缺賽大半球季，只能寄望在選秀會後段再次撿到像格林這樣的好手。 歐新社資料照片
分享

至於今年的選秀會，勇士目前擁有兩個順位，雖然條件看來比暴龍要好一些，但除了首輪的第28順位之外，在次輪的第58順位也沒比暴龍的第59順位好到哪裡去。然而，勇士要面對的現實環境更加嚴峻，因為暴龍只是「有可能」失去奪冠主力，而勇士的新球季卻是鐵定沒有杜蘭特，湯普森也至少得等到明年二月才能復出，加上李文斯頓可能退休，最後一年合約的老將伊古達拉也可能功效大幅衰退的情況下，勇士的人手確實會相形見絀，也因此被看衰失去爭冠實力。

勇士若想打破眾人眼鏡，明年再次搶下西區冠軍，將連續五年打進決賽的紀錄延續下去，今年選秀會上的需求及選擇會比往年更迫切和關鍵。

一般預測，勇士在第一輪會選擇得分後衛，像是拿下今年NCAA冠軍，來自維吉尼亞大學的主控傑若米，或是愛荷華大學的雙能衛侯頓塔克，都是各家模擬選秀的熱門人選。至於到了第二輪，除了爭搶可能剩下的潛力後衛做為替補名單之外，也有專家指出勇士將會從自家G聯盟球員下手，像是去年年紀太小而不符選秀資格的塞爾維亞長人史邁利基奇就是一例，一方面勇士對這樣的球員已有足夠的觀察期來評估，另一方面，已經隨隊打過比賽的新秀也更容易適應NBA的環境及節奏。

勇士要是運氣好一點的話，有機會在第28順位撿到維吉尼亞大學的傑若米(右)。 美聯...
勇士要是運氣好一點的話，有機會在第28順位撿到維吉尼亞大學的傑若米(右)。 美聯社
分享

除此之外，勇士也可以和往年一樣，再利用現金去換取其他隊的次輪前段班新秀，像是2017年的貝爾，就是在第二輪第38順位被公牛選進，之後就被勇士用現金交易過來。也因為這些操作的空間和考量，這些預測及球員名單，非常容易因為選秀當天各家的選擇及相互聯動的交易，而出現極大幅度的洗牌變動，各隊總經理只能依照沙盤推演去準備。

總而言之，對於佔據分區前段班已久的暴龍及勇士來說，這些年來早已無法靠著選進頂尖首輪新秀來補強球隊，除了在選秀會上以先選後換的方式來運作球員交易之外，烏傑里和邁爾斯這兩個操盤老手還是得想辦法在次輪的沙礫中挑出黃金潛力股。雖然不可能只靠今年選秀會上選進的新人來撐起新球季，但從之前的經驗來看，這些後半段的選秀策略，仍有可能幫助這兩支不被看好的球隊重返下一年度的總冠軍賽。

周汶昊 Wen-hao Chou

周汶昊（Wen-hao Winston Chou），這個名字的唸法是「問號」，也成了我的綽號。喜歡問問題，也熱衷於找答案，目前人在亞特蘭大附近唸運動行銷。有一個摯愛的知音和兩顆照映彼此的星。
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

NBA／給海瓦德太多機會 史蒂文斯挨批私心誤事

2019-06-19 20:35

NBA／向上交易踢鐵板 尼克拒絕老鷹二換一提案

2019-06-19 18:37

NBA／「北卡獵鷹」跳出合約 巴恩斯試水FA市場

2019-06-19 18:50

NBA／米道頓不執行球員選項 仍有望續約公鹿

2019-06-19 18:11

NBA／KD留或走 匿名教練：在勇士養傷較合適

2019-06-19 16:37

NBA／溜馬自由市場進補 鎖定西班牙金童魯比歐

2019-06-19 16:27

NBA／懷塞德將執行球員選項 年薪達2700萬美元

2019-06-19 16:16

NBA／蓋伊有望續約馬刺 年薪預估破千萬美元

2019-06-19 14:22

NBA／換來戴維斯 湖人大失血也值

2019-06-19 14:07

NBA／談選秀狀元熱門 K教練：上帝的禮物

2019-06-19 13:35

NBA／試訓車禍猝逝舊將之子 黃蜂促成動人一幕

2019-06-19 12:40

NBA／中止與綠衫軍續約談判 傳霍福特離隊幾成定局

2019-06-19 12:05

NBA／閃電俠談育兒經 家人就該彼此支持

2019-06-19 11:29

NBA／戴維斯交易時間點暗藏玄機 湖人尋求最大利益

2019-06-19 10:48

NBA／雷納德絕殺76人戰術 暴龍教頭：偷學來的

2019-06-19 10:26

NBA／不到湖人組三巨頭 沃神：雷納德偏好快艇

2019-06-19 09:11

NBA／火箭內鬨 傳保羅、哈登關係「無法修補」

2019-06-19 08:22

無畏無懼 范弗利特的籃球人生

2019-06-18 07:00

戴維斯交易震撼彈 聯盟後續影響總分析

2019-06-17 07:00

湖人贏在當下 總冠軍指日可待

2019-06-17 07:00

指定老將頂薪條款失靈 戴維斯交易啟示錄

2019-06-16 11:30

勇士輸在傷兵、暴龍贏在團隊 NBA改朝換代

2019-06-14 12:21

帶著杜蘭特精神奮戰 勇士續命關鍵在卡珍斯

2019-06-14 07:00

三連霸vs.隊史首冠 誰的冠軍更難得？

2019-06-13 07:00

帕克華麗轉身退場日 雷納德樸實球風雲起時

2019-06-12 07:00

勇士死裡逃生 三分球與球運是兩大關鍵

2019-06-11 12:15

不讓情緒成為包袱 卡珍斯將扮勇士關鍵角色

2019-06-06 07:00

柯爾用兵如神 4大奇招助勇士力斬暴龍

2019-06-04 07:00

挑戰勇士霸業 雷納德能帶暴龍衝多遠？

2019-05-31 07:00

勇士逆風飛翔更強 暴龍1400萬分之1的贏球方法

2019-05-30 07:00

勇者鬥惡龍出線 拓荒者該認命、公鹿好遺憾

2019-05-29 07:00

曾不受暴龍球迷歡迎 如今雷納德要為北境寫歷史

2019-05-29 07:00

公鹿無法跟勇士相比 總冠軍賽暴龍得回到現實

2019-05-27 07:00

NBA 2019季後賽對戰表─東區

2019-05-26 11:14

NBA 2019季後賽對戰表─西區

2019-05-24 11:20

東區決賽最終診斷 字母哥將會找出突破點

2019-05-24 07:00

西區決賽落幕 另一個柯瑞正要起飛

2019-05-23 07:00

柯瑞、格林完全解放 勇士比2015、16年更瘋狂

2019-05-21 12:37

SBL／富邦最佳耶誕大禮 賈西亞奪冠軍賽MVP

2019-05-09 21:51
看更多

熱門文章

日職／王柏融敲長打有1打點 打擊率小升至2成97

2019-06-19 20:23

NBA／火箭內鬨 傳保羅、哈登關係「無法修補」

2019-06-19 08:22

NBA／KD留或走 匿名教練：在勇士養傷較合適

2019-06-19 16:37

NBA／不到湖人組三巨頭 沃神：雷納德偏好快艇

2019-06-19 09:11

NBA／試訓車禍猝逝舊將之子 黃蜂促成動人一幕

2019-06-19 12:40

MLB／馬林魚隊日裔投手山本 寫近111年新紀錄

2019-06-19 12:07

NBA／戴維斯交易時間點暗藏玄機 湖人尋求最大利益

2019-06-19 10:48

NBA／中止與綠衫軍續約談判 傳霍福特離隊幾成定局

2019-06-19 12:05

NBA／雷納德絕殺76人戰術 暴龍教頭：偷學來的

2019-06-19 10:26

NBA／「北卡獵鷹」跳出合約 巴恩斯試水FA市場

2019-06-19 18:50

NBA／談選秀狀元熱門 K教練：上帝的禮物

2019-06-19 13:35

NBA／懷塞德將執行球員選項 年薪達2700萬美元

2019-06-19 16:16

NBA／給海瓦德太多機會 史蒂文斯挨批私心誤事

2019-06-19 20:35

NBA／蓋伊有望續約馬刺 年薪預估破千萬美元

2019-06-19 14:22

NBA／換來戴維斯 湖人大失血也值

2019-06-19 14:07

NBA／米道頓不執行球員選項 仍有望續約公鹿

2019-06-19 18:11

MLB／小朋友撿到大谷界外球 貼心送給穿火腿球衣大人

2019-06-19 11:19

NBA／閃電俠談育兒經 家人就該彼此支持

2019-06-19 11:29

高球／受柯瑞啟發 魏聖美復出拚冠

2019-06-19 12:09

日職／王柏融3支1 橫濱再見安送火腿4連敗

2019-06-19 20:34

MLB／林子偉出現肩傷 復健賽被迫停擺

2019-06-19 10:39

哈雷網賽／費德勒復仇 挑戰第10冠首場開紅盤

2019-06-19 09:57

NBA／向上交易踢鐵板 尼克拒絕老鷹二換一提案

2019-06-19 18:37

中職／獅隊連11個半季打包 下半季仍有三大隱憂

2019-06-19 08:57

MLB／韋蘭德變全壘打製造機 又挨3轟不敵紅人

2019-06-19 12:58

NBA／溜馬自由市場進補 鎖定西班牙金童魯比歐

2019-06-19 16:27

體操／李智凱申請新動作 國際體操總會不承認

2019-06-19 19:37

日職／火腿王牌上澤直之左膝骨折 恐本季報銷

2019-06-19 17:05

中職／不受王柏融旅日影響 猿有望連5半季封王

2019-06-19 09:53

MLB／薛則練短打意外中彈 竟被球打到鼻子

2019-06-19 08:03

中職／黃勃睿通過測試會 要替老爸黃文生圓夢

2019-06-19 18:33

MLB／印地安人「背靠背靠背」3連轟 15年首見

2019-06-19 15:12

中職／魏應充訪新莊球場 基地設斗六呼之欲出？

2019-06-19 17:27

MLB／史丹頓缺陣2個月 用守備美技宣告回歸

2019-06-19 17:57

MLB／近6小時跨日大戰17局 雙城靠再見安解脫

2019-06-19 16:05

MLB／今日戰績表 印地安人背靠背靠背3連轟擊垮遊騎兵

2019-06-19 12:55

中職／林哲瑄3打點再見安打氣走兄弟 悍將3連勝

2019-06-19 22:55

MLB／全明星投票 楚奧特率先過首輪

2019-06-19 13:47

中職／獅隊新洋投亞力克周日抵台 有大聯盟資歷

2019-06-19 16:00

MLB／小熊迷大喊爛透了 白襪菜鳥回敬致勝轟

2019-06-19 13:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top