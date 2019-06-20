頂級新秀沒份 暴龍、勇士能否靠選秀再闖決賽？

在總冠軍賽結束之後，下一場重頭戲就是選秀會了。在新球季有望奪冠的熱門球隊，除非是從先前的交易案當中取得選秀權，或是用其他方式交易，不然通常是無法直接競逐本年度最為眾人熟知的首輪頂尖新秀，也因此今年選秀對於他們明年爭冠組合的影響力相對較小。然而，若是運作得當，這些強隊的總經理仍有可能把今年選秀會的補強效益發揮到最大。

擁有選秀狀元籤的鵜鶘一定挑走威廉森(右)，第三順位的尼克應該會選巴瑞特(左)。 美聯社 分享 facebook

在2020年最新的球隊奪冠賠率出來之後，暴龍和勇士已經分別落居第四及第六名，並不是最被看好能夠打進決賽的隊伍。而在前六名的這些球隊之中（湖人、公鹿、快艇、暴龍、火箭和勇士），因為之前球員交易的關係，目前能在今年第一輪選秀出手的只有勇士（第28順位）和公鹿（第30順位）。

湖人的第4順位為了交易AD戴維斯而給了鵜鶘，快艇的第20順位給了塞爾提克，火箭的第26順位給了騎士，暴龍的第29順位則因雷納德的交易而給了馬刺。從質量來看，塞爾提克雖然手握最多的3枚首輪籤，但都落在後半部（14，20及22順位），至於76人則有5枚選秀權，但只有一個24順位的首輪籤，與之相較，擁有狀元籤及第4順位的鵜鶘在操作上最有媒體關注度及交易影響力。

鵜鶘由於換進了球哥，應該不會再選控位賈蘭，第四順位籤會選杭特(左)還是懷特(右二)？ 美聯社 分享 facebook

雖然這六支奪冠的熱門球隊沒辦法直接競逐今年最熱門的頂級新秀，不過，靠著他們總經理的獨到眼光，仍有可能在既有的選秀權下功夫，除了啟動交易之外，還可以善用後半段或次輪的選秀權進行淘金。對暴龍和勇士來說，為了拚搏今年的總冠軍，都付出了相當大的代價，接下來球隊陣容也很可能會發生很大的變動。從這個角度來看，真正要考驗這兩隊總經理及其球員編成部門的團隊實力，就是要看他們如何投資這些相對沒有名氣的球員，好在今年的選秀會上取得最大的收獲。

首先來看暴龍。暴龍今年只有一個選秀權，而且還是倒數第二的第59順位，想要在這麼低的順位裡找到明日之星，機率真的很低。暴龍今年的奪冠三大主力雷納德、格林和小加索都可能在夏天離隊，所以總經理烏傑里應該會把選秀目標放在前鋒球員身上。暴龍的發展聯盟及球員養成體系一直都有不錯的評價，加上總教練諾斯本身就是從基層一路帶隊晉升的草根教練，即使暴龍最後是選進國際長人，都有辦法讓他在暴龍系統中成長。

話雖如此，對於球隊明年能否重返總冠軍賽，暴龍今年選進的新秀仍很難會有直接及立即的幫助，頂多只會是次要的角色球員。而影響今年總冠軍賽勝負最關鍵的角色球員，當然首推暴龍的范弗利特，不過他是2016年的落選球員，所以他不算總經理烏傑里在該年選秀後段班的收獲。

目前有媒體建議拿范弗利特做籌碼，在今年選秀會上做交易去搶前段班的選秀權。畢竟他已打出身價，並成為各家補強的理想人選，而他接下來的續約價格必然不低，若是趁早處理將會有很大的交易價值。若此一建議成真，那今年的選秀操作對暴龍明年是否能再戰決賽的影響力將會非常關鍵。

接著來看勇士。勇士近年來之所以能建立起金州王朝，其中的主要關鍵就是建基在球隊成功的選秀策略上。從2009年第7順位的柯瑞，2011年第11順位的湯普森，到2012年第7順位的巴恩斯，這些首輪新秀都成了勇士一路打造冠軍班底的重要骨幹。而他們在後半部選秀的出色成果，更是有目共睹。像是2012年第35順位的格林，已經成了次輪新人轉巨星的著名案例。至於同年第30順位選進的長人厄希利，以及後來2015年30順位的魯尼，也確實替球隊補上重要的戰力拼圖。

勇士下季如果留下湯普森和杜蘭特，將缺賽大半球季，只能寄望在選秀會後段再次撿到像格林這樣的好手。 歐新社資料照片 分享 facebook

至於今年的選秀會，勇士目前擁有兩個順位，雖然條件看來比暴龍要好一些，但除了首輪的第28順位之外，在次輪的第58順位也沒比暴龍的第59順位好到哪裡去。然而，勇士要面對的現實環境更加嚴峻，因為暴龍只是「有可能」失去奪冠主力，而勇士的新球季卻是鐵定沒有杜蘭特，湯普森也至少得等到明年二月才能復出，加上李文斯頓可能退休，最後一年合約的老將伊古達拉也可能功效大幅衰退的情況下，勇士的人手確實會相形見絀，也因此被看衰失去爭冠實力。

勇士若想打破眾人眼鏡，明年再次搶下西區冠軍，將連續五年打進決賽的紀錄延續下去，今年選秀會上的需求及選擇會比往年更迫切和關鍵。

一般預測，勇士在第一輪會選擇得分後衛，像是拿下今年NCAA冠軍，來自維吉尼亞大學的主控傑若米，或是愛荷華大學的雙能衛侯頓塔克，都是各家模擬選秀的熱門人選。至於到了第二輪，除了爭搶可能剩下的潛力後衛做為替補名單之外，也有專家指出勇士將會從自家G聯盟球員下手，像是去年年紀太小而不符選秀資格的塞爾維亞長人史邁利基奇就是一例，一方面勇士對這樣的球員已有足夠的觀察期來評估，另一方面，已經隨隊打過比賽的新秀也更容易適應NBA的環境及節奏。

勇士要是運氣好一點的話，有機會在第28順位撿到維吉尼亞大學的傑若米(右)。 美聯社 分享 facebook

除此之外，勇士也可以和往年一樣，再利用現金去換取其他隊的次輪前段班新秀，像是2017年的貝爾，就是在第二輪第38順位被公牛選進，之後就被勇士用現金交易過來。也因為這些操作的空間和考量，這些預測及球員名單，非常容易因為選秀當天各家的選擇及相互聯動的交易，而出現極大幅度的洗牌變動，各隊總經理只能依照沙盤推演去準備。

總而言之，對於佔據分區前段班已久的暴龍及勇士來說，這些年來早已無法靠著選進頂尖首輪新秀來補強球隊，除了在選秀會上以先選後換的方式來運作球員交易之外，烏傑里和邁爾斯這兩個操盤老手還是得想辦法在次輪的沙礫中挑出黃金潛力股。雖然不可能只靠今年選秀會上選進的新人來撐起新球季，但從之前的經驗來看，這些後半段的選秀策略，仍有可能幫助這兩支不被看好的球隊重返下一年度的總冠軍賽。