NBA／溜馬自由市場進補 鎖定西班牙金童魯比歐

魯比歐。 美聯社 分享 facebook NBA自由市場即將開啟,各隊無不鎖定目標,端出豐厚薪資吸引球員加入球隊。根據美媒作家消息指出,爵士控衛魯比歐(Ricky Rubio)將成為溜馬頭號目標,另外溜馬也有意取得本屆選秀樂透順位。

《The Ringer》寫手奧康納(Kevin O'Connor)於今日刊登的一篇文章中表示,魯比歐會是溜馬今夏追逐的首要人選。溜馬很有可能會讓魯比歐取代目前兩位,同樣是非受限自由球員的控球柯里森(Darren Collison)及喬瑟夫(Cory Joseph)的位置,與歐拉迪波(Victor Oladipo)組成後場搭檔。

奧康納坦言,雖魯比歐在投籃準度上可能遜於柯里森、喬瑟夫兩人,但他防守及製造進攻機會的能力,能夠和歐拉迪波以進攻為優先的打法相輔相成。

除了考慮把魯比歐那入球隊外,溜馬也打算囊括本年選秀樂透順位選秀籤,目前正在與鵜鶘商議交易第4順位的可能性。鵜鶘剛從戴維斯(Anthony Davis)交易案取得第4順位籤,但對選人及交易皆持開放態度,而溜馬正是目前積極談判的對象之一。

另外,其他同樣努力爭取鵜鶘4號籤的球隊有公牛、老鷹、塞爾蒂克以及灰狼。

Ricky Rubio will be a top free agent target for the Indiana Pacers, according to league sources. The Pacers are also looking to move into the lottery in Thursday’s NBA draft.



