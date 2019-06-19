NBA／溜馬自由市場進補 鎖定西班牙金童魯比歐

2019-06-19 16:27 聯合新聞網 綜合報導



魯比歐。 美聯社 分享 facebook NBA自由市場即將開啟，各隊無不鎖定目標，端出豐厚薪資吸引球員加入球隊。根據美媒作家消息指出，爵士控衛魯比歐（Ricky Rubio）將成為溜馬頭號目標，另外溜馬也有意取得本屆選秀樂透順位。

《The Ringer》寫手奧康納（Kevin O'Connor）於今日刊登的一篇文章中表示，魯比歐會是溜馬今夏追逐的首要人選。溜馬很有可能會讓魯比歐取代目前兩位，同樣是非受限自由球員的控球柯里森（Darren Collison）及喬瑟夫（Cory Joseph）的位置，與歐拉迪波（Victor Oladipo）組成後場搭檔。

奧康納坦言，雖魯比歐在投籃準度上可能遜於柯里森、喬瑟夫兩人，但他防守及製造進攻機會的能力，能夠和歐拉迪波以進攻為優先的打法相輔相成。

除了考慮把魯比歐那入球隊外，溜馬也打算囊括本年選秀樂透順位選秀籤，目前正在與鵜鶘商議交易第4順位的可能性。鵜鶘剛從戴維斯（Anthony Davis）交易案取得第4順位籤，但對選人及交易皆持開放態度，而溜馬正是目前積極談判的對象之一。

另外，其他同樣努力爭取鵜鶘4號籤的球隊有公牛、老鷹、塞爾蒂克以及灰狼。