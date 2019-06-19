NBA／換來戴維斯 湖人大失血也值

2019-06-19 14:07 世界日報 編譯組／綜合報導



詹皇「這只是開始」，IG預告「湖人秀」開場。 擷圖自詹姆斯IG 分享 facebook

達成與戴維斯（Anthony Davis）交易後，湖人隊成了下個賽季NBA總冠軍熱門球隊，也希望隨著這次球員大洗牌，試圖讓自2012年季後，再次成為聯盟中最好的球隊。

外界很難立即對這項交易進行評分，特別是2025年可能包含選秀權的交易，但戴維斯是湖人隊勢在必行的交易。

現在有一條通往NBA決賽的現實道路，特別是之前可能成為自由球員的勇士隊杜蘭特（Kevin Durant）與湯普森（Klay Thompson），如今可能因傷，下個賽季大部分時間休賽甚至報銷，讓湖人隊有絕佳契機。

湖人隊不能浪費詹姆斯（LeBron James）另一個賽季，因此，為獲得這個NBA前五名球員之一的交易，湖人不得不把所有籌碼全部推出去。

據報導，在上個賽季交易截止前，湖人同意將鮑爾、庫茲瑪、英格倫、哈特、祖巴茲（Ivica Zubac）、凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）和兩個選秀權打包給鵜鶘，換取戴維斯。更重要的是，湖人還同意接收希爾（Solomon Hill），他在本賽季場均得4.3分和3.0籃板，下賽季薪資1270萬元。

但這筆交易最終沒有下文，鵜鶘總經理Dell Demps被解雇，湖人隊營運總裁魔術強森辭職。

幾個月後，前克里夫蘭總經理葛瑞芬（David Griffin）成了鵜鶘隊總管，湖人隊總管佩林卡則在沒有魔術強森的情況下做出決定。

湖人隊最後得到戴維斯，保住庫茲瑪，避免簽下妨礙今年夏季獲得球員的糟糕合約。若湖人隊可利用可用的薪資空間，簽下像沃克（Kemba Walker）、Jimmy Butler或厄文（Kyrie Irving），那麼湖人隊有什麼不值得？

鮑爾、英格倫和哈特這三名被交易的年輕球員，過去三個賽季中共缺席152場比賽。英格倫正從手術復原中，且右臂上有血塊。鮑爾也正從腳踝受傷中復原。

自1994-95年，湖人隊Nick Van Exel、Eddie Jones、Anthony Peeler、Cedric Ceballos與George Lynch等人都是26歲以下的年輕球員，但當歐尼爾（Shaquille O’Neal）與布萊恩特（Kobe Bryant）領導球隊時，這些人都已不在隊中。

湖人隊這次再度為一名超級球員做出交易，在NBA與ABA歷史上，球員效率值（PER）的前三名球員為喬丹（27.91）、詹姆斯（27.59）與戴維斯（27.42）。

翻開湖人隊歷史上的冠軍陣容，從1972年韋斯特（Jerry West）與張伯倫（Wilt Chamberlain），1980年代魔術強森與賈霸（Kareem Abdul-Jabbar），2000年代布萊恩特與蓋索（Pau Gasol），在名人堂成員串聯領導下贏得這些總冠軍。如今詹姆斯與戴維斯的搭配，可能是聯盟歷史上最好的配對，領導湖人隊贏得下一個總冠軍的雙人組合。