NBA／談選秀狀元熱門 K教練：上帝的禮物

2019-06-19 13:35 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



NBA選秀狀元熱門的威廉森。 路透 分享 facebook 今年NBA選秀會的狀元最大熱門無疑是杜克大學新星威廉森（Zion Williamson），不只社群平台追蹤人數直逼NBA現役球星，還傳出交有高價球鞋合約，討論熱度堪稱能和「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）2003年相比，大學教頭「K教練」夏謝夫斯基（Mike Krzyzewski）更形容，威廉森是「上帝給的禮物」。

「K教練」接受美國《Yahoo Sports》訪問提到，威廉森足以成為明星球員，「他沒有極限，真的，他毫無弱點，他的投籃或許還沒到他能做得最好，但也已經很不錯了。」

威廉森最後一個NCAA球季平均有22.6分、8.9籃板，橫掃全美各大獎項；他33場比賽共灌籃33次，也寫下聯盟本季紀錄，只有3成38的外線命中率和6成4的罰球命中率是較弱環節，不過「K教練」認為，愛將會透過訓練提升自己，這也會攸關職業生涯能走到哪一步。」

「他想成為特別人的，他是上帝給的禮物，真的，身為教練，我愛著執教他的每一秒。」夏謝夫斯基給愛徒下一步的建議就是要學習和其他球員對抗，8月在拉斯維加斯的美國隊訓練營就是很好的機會。

威廉森已受邀參加美國隊訓練營，「K教練」表示，這讓他比起其他菜鳥球員有更早機會適應NBA，如此環境也能讓他進步更快，「他需要空間去成長，他擁有所有無形資產，聰明絕頂又成熟，非常謙虛，是個很好的隊友，他可以用無法置信的方式影響整個氛圍。」