親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
NBA
MLB
棒球
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑

高雄市沒錢防治登革熱？她查出前市長陳菊竟減列9162萬

勞保月領、一次領那個好？ 保證領回機制不吃虧

運動筆記【賽事圖輯】早安台北半程馬拉松邀請賽 相簿出爐囉！雲林縣馬拉松協會 久違地團訓
健行筆記分享如何找山友？教你如何第一次揪朋友上山就成功！新北輕旅行~平溪線鐵道秘境
NBAKawhi Leonard於暴龍封王遊行致詞Kawhi Leonard五大好球 (2019年季後賽)

NBA／談選秀狀元熱門 K教練：上帝的禮物

2019-06-19 13:35聯合報 記者曾思儒╱即時報導

NBA選秀狀元熱門的威廉森。 路透
NBA選秀狀元熱門的威廉森。 路透
分享
今年NBA選秀會的狀元最大熱門無疑是杜克大學新星威廉森（Zion Williamson），不只社群平台追蹤人數直逼NBA現役球星，還傳出交有高價球鞋合約，討論熱度堪稱能和「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）2003年相比，大學教頭「K教練」夏謝夫斯基（Mike Krzyzewski）更形容，威廉森是「上帝給的禮物」。

「K教練」接受美國《Yahoo Sports》訪問提到，威廉森足以成為明星球員，「他沒有極限，真的，他毫無弱點，他的投籃或許還沒到他能做得最好，但也已經很不錯了。」

威廉森最後一個NCAA球季平均有22.6分、8.9籃板，橫掃全美各大獎項；他33場比賽共灌籃33次，也寫下聯盟本季紀錄，只有3成38的外線命中率和6成4的罰球命中率是較弱環節，不過「K教練」認為，愛將會透過訓練提升自己，這也會攸關職業生涯能走到哪一步。」

「他想成為特別人的，他是上帝給的禮物，真的，身為教練，我愛著執教他的每一秒。」夏謝夫斯基給愛徒下一步的建議就是要學習和其他球員對抗，8月在拉斯維加斯的美國隊訓練營就是很好的機會。

威廉森已受邀參加美國隊訓練營，「K教練」表示，這讓他比起其他菜鳥球員有更早機會適應NBA，如此環境也能讓他進步更快，「他需要空間去成長，他擁有所有無形資產，聰明絕頂又成熟，非常謙虛，是個很好的隊友，他可以用無法置信的方式影響整個氛圍。」

NBA詹姆斯選秀
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

NBA／火箭內鬨 傳保羅、哈登關係「無法修補」

2019-06-19 08:22

NBA／不到湖人組三巨頭 沃神：雷納德偏好快艇

2019-06-19 09:11

NBA／雷納德絕殺76人戰術 暴龍教頭：偷學來的

2019-06-19 10:26

NBA／試訓車禍猝逝舊將之子 黃蜂促成動人一幕

2019-06-19 12:40

NBA／蓋伊有望續約馬刺 年薪預估破千萬美元

2019-06-19 14:22

NBA／換來戴維斯 湖人大失血也值

2019-06-19 14:07

NBA／中止與綠衫軍續約談判 傳霍福特離隊幾成定局

2019-06-19 12:05

NBA／閃電俠談育兒經 家人就該彼此支持

2019-06-19 11:29

NBA／戴維斯交易時間點暗藏玄機 湖人尋求最大利益

2019-06-19 10:48

NBA／湖人爭冠缺誰？皮朋大推厄文

2019-06-19 00:01

NBA／百萬龍迷留人 雷納德：會在適合的時間決定

2019-06-18 23:59

NBA／年輕曾幻想封王遊行 伊巴卡：像活在美夢

2019-06-18 22:33

NBA／厄文限制泰托姆發揮 美媒：如同詹姆斯翻版

2019-06-18 19:27

NBA／自身故事當案例 威金斯看好杜蘭特復出

2019-06-18 17:03

NBA／回應奪冠質疑 林書豪：我作出了貢獻

2019-06-18 16:45

NBA／讓小孩與他同名 安戴托昆波成父母新寵

2019-06-18 16:14

NBA／不只要威廉森 傳鵜鶘有意向上換二號籤

2019-06-18 15:49

NBA／談湖人交易鮑爾再出狂言 球爸：就是我要的

2019-06-18 14:21

NBA／執教起點無比卑微 諾斯盼啟發他人堅持逐夢

2019-06-18 13:05

NBA／封王遊行球衣藏巧思 羅瑞致敬史陶德邁爾

2019-06-18 12:50

NBA／雷納德再現魔性笑聲 全城喊話留下來

2019-06-18 12:40

NBA／保羅、哈登關係緊張？ 火箭總管：是好事

2019-06-18 12:07

NBA／稱病翹班同慶 暴龍封王遊行百萬球迷齊聚

2019-06-18 11:12

NBA／遊行頂大捲髮 格林：沒有更好時候秀出來

2019-06-18 10:58

NBA／球迷喊雷納德再留1年 羅瑞：再5年！

2019-06-18 09:30

NBA／勇士展大氣 多倫多登全版廣告賀暴龍

2019-06-18 09:00

無畏無懼 范弗利特的籃球人生

2019-06-18 07:00

戴維斯交易震撼彈 聯盟後續影響總分析

2019-06-17 07:00

湖人贏在當下 總冠軍指日可待

2019-06-17 07:00

指定老將頂薪條款失靈 戴維斯交易啟示錄

2019-06-16 11:30

勇士輸在傷兵、暴龍贏在團隊 NBA改朝換代

2019-06-14 12:21

帶著杜蘭特精神奮戰 勇士續命關鍵在卡珍斯

2019-06-14 07:00

三連霸vs.隊史首冠 誰的冠軍更難得？

2019-06-13 07:00

帕克華麗轉身退場日 雷納德樸實球風雲起時

2019-06-12 07:00

勇士死裡逃生 三分球與球運是兩大關鍵

2019-06-11 12:15

不讓情緒成為包袱 卡珍斯將扮勇士關鍵角色

2019-06-06 07:00

柯爾用兵如神 4大奇招助勇士力斬暴龍

2019-06-04 07:00

挑戰勇士霸業 雷納德能帶暴龍衝多遠？

2019-05-31 07:00

勇士逆風飛翔更強 暴龍1400萬分之1的贏球方法

2019-05-30 07:00
看更多

熱門文章

NBA／回應奪冠質疑 林書豪：我作出了貢獻

2019-06-18 16:45

日職／王柏融遇平良拳太郎遭打壓 打擊率降3成以下

2019-06-18 19:30

NBA／不只要威廉森 傳鵜鶘有意向上換二號籤

2019-06-18 15:49

NBA／火箭內鬨 傳保羅、哈登關係「無法修補」

2019-06-19 08:22

NBA／不到湖人組三巨頭 沃神：雷納德偏好快艇

2019-06-19 09:11

NBA／厄文限制泰托姆發揮 美媒：如同詹姆斯翻版

2019-06-18 19:27

中職／測試會找練武奇才 朱育賢是最佳案例

2019-06-19 07:00

NBA／戴維斯交易時間點暗藏玄機 湖人尋求最大利益

2019-06-19 10:48

NBA／中止與綠衫軍續約談判 傳霍福特離隊幾成定局

2019-06-19 12:05

NBA／百萬龍迷留人 雷納德：會在適合的時間決定

2019-06-18 23:59

中職／兄弟恐連6半季淘汰 悍將、猿隊可望爭王

2019-06-18 20:00

日職／代打敲勝利打點 陽岱鋼：很高興有好結果

2019-06-18 20:47

中職／味全龍隊走完加盟最後一步 24日正式成軍

2019-06-18 20:18

NBA／自身故事當案例 威金斯看好杜蘭特復出

2019-06-18 17:03

MLB／馬林魚隊日裔投手山本 寫近111年新紀錄

2019-06-19 12:07

NBA／湖人爭冠缺誰？皮朋大推厄文

2019-06-19 00:01

NBA／雷納德絕殺76人戰術 暴龍教頭：偷學來的

2019-06-19 10:26
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top