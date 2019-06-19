NBA／閃電俠談育兒經 家人就該彼此支持

2019-06-19 11:29 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



韋德。 美聯社 分享 facebook 剛卸下NBA球員身分的「閃電俠」韋德（Dwyane Wade），近期受訪提到4月力挺小兒子錫安（Zion）參加同志遊行的舉動，他強調這就是身為家人該做的事，「這是我們的工作。」

11歲的錫安4月和繼母一同參加同志遊行，當時韋德正和熱火進行最後一個NBA球員賽季，但仍在社群平台上傳小兒子照片，並寫下「我們用驕傲支持彼此」，此舉獲得不少討論。

「我並沒有真正聊過這件事，因為這是錫安自己的故事。」韋德在南法舉行的國際獅子會年度廣告大會受訪時提到當時做法，他表示，身為一家人，就該支持彼此，這是應做的工作，「我身為父親的工作又是提供他們生活無虞，還有在他們想做的任何事支持他們。」

每年6月是全球的「同志驕傲月（Pride Month）」，韋德被詢問社群平台的力挺是否也是給其他父母的訊息？他表示，關於育兒，每個月其實都相同，「從體育角度上，我被問過很多和小孩相關的問題，我猜想大家會期望你以同樣方式養育每個小孩，而他們每人都不同，你必須去了解他們，知道他們要往哪走，我必須和多數父母說，去了解你的小孩，還不是將自己希望和期待加諸到他們身上。」

「閃電俠」還透露，沒想過他對孩子的支持方式會招來些負面聲浪，但他認為當把一個生命帶到世上，就被賦予神聖使命，「你會無私，要成為他們的典範，要成為孩子們的聲音，讓他們知道你可以征服世界，所以，去成為無與倫比的自己吧，而我們就是後盾，會永遠愛著你。」