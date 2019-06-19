NBA／雷納德絕殺76人戰術 暴龍教頭：偷學來的

2019-06-19 10:26 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



暴龍隊教頭諾斯。 美聯社 分享 facebook 第一年執教暴龍隊就打下隊史首座NBA總冠軍，教頭諾斯（Nick Nurse）回首看季後賽驚奇之旅，雷納德（ Kawhi Leonard）東區第二輪驟死第7戰「絕殺」76人隊的驚天一擊絕對是重要時刻；諾斯還自爆，這個絕殺戰術是自己「偷學」來的，過往就已使用過無數次。

諾斯今天上節目受訪提到，雷納德絕殺76人的最後一擊，和過去自己用過的招數完全相同，「我可以和你打賭，10次，這招可以贏得比賽或是讓比賽進入延長賽。」暴龍教頭還提到，過往這個絕殺戰術的執行者是前NBA球員馬汀（Cartier Martin），他也會讓球彈三下後入框，或是一打一得手，「就像雷納德的執行狀況一樣。」

「這是個老戰術，是我從布朗（Hubie Brown）的DVD偷學來的。」現年51歲的諾斯透露，那是他在愛荷華州時的發現。他就是在愛荷華州大學打球，畢業後直接擔任母校助理教練，大學首度擔任總教頭則是在遠見大學（Grand View University）；之後他曾遠赴海外執教，包括英國和比利時都留下足跡。

直到2007年諾斯才進入NBA體系執教，他拿過發展聯盟年度最佳教練，2013年成為暴龍教練團成員，去年球團炒掉凱西（Dwane Casey）才成為暴龍總教練，最終更以隊史第一冠教頭身分參與昨天的封王遊行，寫下自己的勵志故事。