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NBAKawhi Leonard於暴龍封王遊行致詞Kawhi Leonard五大好球 (2019年季後賽)

NBA／不到湖人組三巨頭 沃神：雷納德偏好快艇

2019-06-19 09:11聯合報 記者曾思儒╱即時報導

雷納德對湖人沒興趣。 美聯社
雷納德對湖人沒興趣。 美聯社
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昨天暴龍隊的封王遊行，球迷才大喊要奪下總冠軍賽MVP的雷納德（Kawhi Leonard）續留多倫多，但《ESPN》名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）馬上在節目上透露，雷納德若離開暴龍，下一步將著眼洛杉磯，不過並非到湖人隊組成「三巨頭」，新科總冠軍MVP偏好的是快艇隊。

沃納羅斯基上節目《Get Up》提到，雷納德將成自由球員，就他所知，洛杉磯是雷納德考慮的下個落腳處，「不過是快艇，而非湖人，他們沒有足夠的錢可以簽他，第二個，成為超級組合的第三個齒輪，這不是雷納德目標。」

他還提到，相信雷納德最終選擇就是暴龍或是快艇，「他或許會和兩隊都會晤，現在甚至不確定他會不會和湖人碰面。」

湖人才和鵜鶘隊交易，將戴維斯（Anthony Davis）找來洛城，加上「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）和充滿潛力的庫茲瑪（Kyle Kuzma），已成賭盤看好下季封王的熱門球隊，若再找來雷納德助拳，封王呼聲自然更高。

不過湖人只有3千萬美元左右的薪資空間，且雷納德也未必想當詹姆斯和戴維斯的左右手，如此一來，家鄉另支隊伍，或許是不錯考慮選項。

昨天的封王遊行上，雷納德並沒明確表示自己下一步，但隊友、球團到球迷都已表態希望留下隊史首冠頭號功臣，一起為下季打拚。

雷納德湖人快艇
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