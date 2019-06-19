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NBA／火箭內鬨愈演愈烈 傳保羅、哈登關係「無法修補」

2019-06-19 08:22聯合報 記者曾思儒╱即時報導

火箭隊兩大球星的「劇場」愈演愈烈，先傳出後場靈魂保羅（Chris Paul）想離開休士頓，總管莫雷（Daryl Morey）再出面闢謠，但美國《Yahoo Sports》又有消息來源指出，保羅和「大鬍子」哈登（James Harden）關係差，且狀況已是「無法修補」。

保羅有離開念頭的消息來自《ESPN》名嘴史密斯（Stephen A. Smith），莫雷本周受訪馬上否認保羅有求去的念頭，他雖承認保羅和哈登間的關係有點緊張，但樂觀認為兩人都是求勝若渴的球員，緊繃狀況並非壞事。

不過《Yahoo Sports》今天報導，接獲消息來源指出，保羅的確喊出「交易我」，哈登表達的立場則是要球隊「二選一」，自己和保羅只能留下一人。

消息來源還提到，火箭兩大球星在球季中關係已經緊繃，將近兩個月彼此沒有交談，不和諧的氣氛對球隊造成極大影響，今年火箭季後賽第二輪敗給衛冕軍勇士隊後，休季期間的兩人也不像去年有互動，「他們彼此已經沒有互相尊敬了，他們需要分開，保羅並不尊敬哈登在聯盟的地位，哈登也不認為走到這一步保羅有出力。」

兩人關係破裂的導火線，消息來源認為是保羅的傷勢，若保羅去年季後賽健康出賽，休士頓代表或許就不會在西區決賽7戰敗給勇士，且保羅之後又和火箭簽下4年160萬美元的頂級合約，但本季又因傷只打58場例行賽，命中率也不如過往，加上球隊季後賽旅程又是被勇士終結，又是一個令人失望的球季。

哈登球風需要大量球權，直接影響保羅為其他隊友製造空間的機會，而火箭教頭丹東尼（Mike D’Antoni）戰術仍以哈登為中心，讓保羅心生不滿。另名消息來源更說兩名球星關係已「無法修補」，儘管勇士在接連傷了杜蘭特（Kevin Durant）和湯普森（Klay Thompson）後似乎是火箭下季絕佳機會，但火箭「內鬨」難平，成逐冠大問題。

保羅哈登勇士
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