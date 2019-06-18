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NBA／厄文限制泰托姆發揮 美媒：如同詹姆斯翻版

2019-06-18 19:27聯合報 記者林宋以情╱即時報導

厄文(右)與泰托姆。 路透
厄文(右)與泰托姆。 路透
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球星厄文（Kyrie Irving）跳脫合約告別賽爾蒂克傳言沸沸揚揚，此刻美媒再爆料，選秀探花泰托姆（Jayson Tatum）遭到厄文壓抑限制發揮，如同過去效力騎士隊時詹姆斯（LeBron James）對待自己的翻版。

泰托姆菜鳥年場均13.9分、5籃板、1.6助攻，是「綠衫軍」打入東區冠軍賽關鍵人物，上季也厄文、海沃德（Gordon Hayward）相繼傷癒歸隊，不過化學效應顯然不理想，雖然泰托姆仍繳場均15.7分、6籃板、2.1助攻表現，賽爾蒂克仍在東區四強賽遭公鹿隊淘汰，爭冠夢碎。

資深記者古德曼（Jeff Goodman）就爆料，厄文與泰托姆的關係並不緊密，泰托姆的發揮多少受限於厄文。

「厄文對待泰托姆就像過去詹姆斯對待他一樣。」古德曼表示，就他的觀察，厄文對待泰托姆就像對待小老弟，並未給他太多發揮空間，因此古德曼也認為，俄文若確定離開波士頓，泰托姆將能夠大展身手。

古德曼說，「我們可以拭目以待，這孩子肯定會成為明星賽的常客。」

至於厄文何去何從則是眾說紛紜，從最早的籃網、尼克，近日又傳出不排除再合體「詹皇」，轉戰洛城與戴維斯（Anthony Davis）組三巨頭，外界只能靜觀其變。

厄文詹姆斯Gordon Hayward
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