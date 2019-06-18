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NBA／自身故事當案例 威金斯看好杜蘭特復出

2019-06-18 17:03聯合報 記者劉肇育╱即時報導

在醫療技術愈來愈進步的情況下，名將威金斯看好杜蘭特復出後肯定能找回昔日身手。 路...
在醫療技術愈來愈進步的情況下，名將威金斯看好杜蘭特復出後肯定能找回昔日身手。 路透
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32歲時因阿基里斯腱傷勢短暫離開球場，傳奇球星「人類精華片段」威金斯（Dominique Wilkins）擺脫傷勢重返球場的故事至今仍讓人津津樂道，而他在近日談到與他同病相憐的金州勇士球星杜蘭特（Kevin Durant）時就表示，在醫療技術愈來愈進步的情況下，杜蘭特復出後肯定能找回昔日身手。

杜蘭特在今年總冠軍賽期間一度帶著右小腿拉傷傷勢上陣，結果僅出賽12分鐘就引發更嚴重的阿基里斯腱傷勢問題，一度引發各界議論，雖然過去不少明星球員在遭遇此傷勢並復出後表現都受到影響，但老鷹傳奇球星威金斯正是成功克服此傷勢的案例之一。

在1991-92賽季，威金斯剛成為聯盟史上第16位生涯總得分突破2萬分的選手，不過在一場出戰76人的例行賽中，他不慎發生阿基里斯腱斷裂的狀況，並在兩天後接受手術。

當生涯以勁爆體能與做出挑戰人類極限動作聞名的威金斯遭遇此傷勢後，不少人都認為他將無法找回昔日身手，不過下個賽季他不僅成功復出，還如同沒受過傷一般，單季繳出場均29.9分的數據，拿下NBA東山再起獎，並且在同年12月完成單場23罰全數命中的NBA記錄，寫下聯盟中最讓人稱奇的復出故事。

對於今年杜蘭特在冠軍賽倒下後一度受到各界質疑，威金斯則是以過來的身份力挺杜蘭特，「對於現在的球員來說，有更棒的優勢讓他們在更好的情況下復出，尤其是現在醫學的進步與我當時相比更是截然不同，那時我們為了完全復出必須要投入更多努力。」

威金斯在當年傷後復出不僅身手不減，且接下來還健康的打了7個賽季，除了退休前的那一季僅出賽27場外，剩下幾個賽季出賽都在60場以上，而杜蘭特今年9月才將滿31歲，復出後仍有相當大的可能性，且相較於威金斯更著重在體能上的進攻方式，杜蘭特的身材優勢將讓他保有一定的競爭力。

杜蘭特NBA勇士
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