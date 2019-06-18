NBA／不只要威廉森 傳鵜鶘有意向上換二號籤

2019-06-18 15:49 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



鵜鶘除了想選準狀元威廉森(左)外，還想拿湖人的4號籤向上交易2號籤，再選巴瑞特(右)組杜克雙星。 路透 分享 facebook

紐奧良鵜鶘在日前傳出與洛杉磯湖人達成戴維斯（Anthony Davis）的交易協議後，仍積極在市場上尋求重建所需的人才，在今天紐約媒體就爆料，手握狀元籤的鵜鶘不僅會在選秀會上挑入威廉森（Zion Williamson），也打算透過交易與灰熊換回首輪第二順位籤，再選入另一名杜克球星巴瑞特（R.J. Barrett），讓這對好搭擋在NBA賽場上繼續攜手合作。

鵜鶘在兩天前與湖人傳出已達成戴維斯的交易協議，其中鵜鶘將獲得3名年輕潛力球員以及包括今年首輪第四順位籤在內的三個選秀權，不過對於這樣的交易包裹顯然鵜鶘球團仍不滿足，今天又遭爆料可能繼續尋求交易首輪第二順位籤，希望一口氣將杜克雙星納入陣中。

根據紐約郵報報導，鵜鶘球團希望與灰熊換入二號籤選入威廉森的哥們巴瑞特，不過同為今年前三順位熱門人選的巴瑞特，今年在確定投入選秀後就與擁有第三順位籤的尼克眉來眼去，甚至傳出婉拒加盟灰熊，也代表著如果鵜鶘真有心要透過交易選入巴瑞特，恐將影響到尼克的選秀佈局。

除了巴瑞特外，今年選秀第一控衛摩朗特（Ja Morant）也傳出在尼克的考量名單之中，不過他近日接受了膝蓋手術，恐對於選秀順位造成影響，一名聯盟高層人員說：「尼克現在面臨一個甜蜜的煩惱，那就是三號籤能有很多優秀的選擇，現在他們只能等待。」