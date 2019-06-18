NBA／雷納德再現魔性笑聲 全城喊話留下來

2019-06-18 12:40 中央社 多倫多17日專電



多倫多球迷高舉要雷納德留下的標語，市長也對他喊話。 歐新社 分享 facebook

帶領多倫多暴龍隊勇奪NBA總冠軍的MVP球星雷納德7月即將恢復自由之身，約200萬加拿大人今天在多倫多暴龍隊慶功大遊行中卯足全力大喊「多留5年」，要雷納德留下來。

27歲、內斂不多話的最佳價值球員雷納德（Kawhi Leonard），至今都沒有透露下一步有何打算，令加拿大球迷好焦急。

打從暴龍隊以前所未見的好成績打入季後賽，該如何留住去年7月1日被交易來的雷納德，早已是各方話題焦點。今天多倫多舉行的200萬人大遊行，更成了眾人「表現誠意」的絕佳遊說時機。

眾多球迷手持「留下來」（Stay）的標語、沿途向站在雙層巴士上手持冠軍獎盃的雷納德高喊「請留下來」；多倫多市長莊德利（John Tory）更在委請雷納德代表全隊接受市鑰時，向他溫情喊話：「你是家人、是我們的一份子，這座城市和這個國家愛你，我們希望看到你和全暴龍隊明年再次奪冠。」

不過，雷納德稍後致詞時，低調作風不改，完全沒露半點口風地表示：「謝謝你們在我交易來之後，張開雙臂歡迎我。謝謝大家，請好好享受此刻。」最後不忘附上他被交易到多倫多的首次記者會上令人印象深刻的緩慢三聲大笑「哈-哈-哈」。

為了爭取雷納德繼續為暴龍隊效力，多倫多市民想盡花招。一個名為Ka’wine and dine的網站，就集結了各式各樣多倫多店家和民眾力量，提供雷納德「終身」免費食衣住行育樂 ，甚至還有人願意提供他免費住宿、兒女免費參加夏令營、免費電子產品等等。

但與此同時，已證實自己身價非凡的雷納德，未來不但海闊天空，更盛傳至少有5支球隊爭取提供頂級待遇、爭取他加盟。

前幾天，外界一度傳言雷納德已在多倫多置產，面對此傳言，他只淡淡地說：「還沒。」

至於暴龍隊其他球員談及雷納德去留時，一方面期待、一方面保持高度尊重。其中，當家後衛羅瑞（KyleLowry）今天在遊行中面對眾人向雷納德高喊「多留1年」時，直接把口號改成「多留5年」。

但羅瑞日前與雷納德一起受訪時，另曾表示，「我當然希望雷納德能留下來，但他已為我們爭得冠軍。我相信他會做出對自己和家人最好的決定。無論他決定如何，我都為他感到高興。」