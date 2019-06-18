NBA／保羅、哈登關係緊張？ 火箭總管：是好事

2019-06-18 12:07 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



保羅(右)傳有意出走火箭，與哈登的搭檔面臨拆夥，總管馬上出面闢謠。 路透 分享 facebook

火箭隊明星後衛保羅（Chris Paul）被爆想離開休士頓，火箭總管莫雷（Daryl Morey）今天馬上闢謠，強調保羅不曾和他要求交易到其他球隊。

「不，不，他沒有。」莫雷今天接受美國《ESPN》的電台訪問時說。

保羅有離開念頭的消息來自《ESPN》名嘴史密斯（Stephen A. Smith），他上節目時表示，有聽聞保羅想和火箭分道揚鑣，和「大鬍子」哈登（James Harden）的「哈羅連線」可能拆夥。

莫雷表示，他有注意保羅和哈登的關係，且認為兩人有點緊繃的狀況並非壞事，這代表兩位球星都渴望勝利，「我們有兩個高層級的競爭者保羅和哈登，他們在這個點上的目標都是贏得總冠軍，他們已經完成其他一切了，兩人都將進入名人堂，在這樣層級之下，他們有時會非常有競爭性、非常專注在如何到達下個層級，只是當我們沒達到時，就很讓人失望。」

「我很失望，我們的頂級球員也會失望，丹東尼（Mike D'Antoni）也是，我們希望再進一步成為冠軍。」莫雷認為，球員因為渴望勝利造成對彼此關係的緊張感，其實算是正向的事情。

不只隊上球星傳出關係緊張，火箭教頭丹東尼在上月也宣布和球隊續約的談判破裂，不過莫雷表示，有信心球團和丹東尼能達成繼續合作共識，「他明年仍會是我們教練，我們希望現在就能開始為未來準備。」

火箭是在今年西區第二輪敗給衛冕軍勇士隊，離總冠軍門票仍差了一步，季後重整和補強勢在必行，莫雷表示，球隊是西區最大熱門，儘管過程可能會產生一些壓力，但有老闆費爾提塔（Tilman Fertitta）相挺，相信球隊仍會朝一致目標邁進。