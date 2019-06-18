NBA／稱病翹班同慶 暴龍封王遊行百萬球迷齊聚

2019-06-18 11:12 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



不少球迷翹班與翹課餐與暴龍遊行，多倫多市中心聚集球迷數預計約有150萬人。 美聯社 分享 facebook

暴龍隊今天在多倫多舉行隊史首冠封王遊行，為見證光榮時刻，球迷翹班、翹課到場，多倫多市中心聚集球迷數預計約有150萬人。

官方公布的遊行開始時間是當地周一早上10時（台灣時間周一晚上10時），從出發地點展覽中心到終點的彌敦菲臘廣場約兩個半小時。21歲的球迷卡拉曼達（Nicolas Caramanna）表示，他在早上9時抵達現場時，就已有取多球迷開始鼓譟，他說：「真的很熱又很累，但我會堅持下去，何時我還會有這樣的機會？」

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暴龍在上周五的NBA總冠軍賽第6戰擊敗尋求3連霸的勇士隊，在奧克蘭的甲骨文中心迎接隊史第一座總冠軍，球隊原本要直接返回多倫多，但第一站臨時改到拉斯維加斯慶功，沒來得及在假日舉行封王遊行，不過球迷仍捧場，15歲的沙巴南（Cypher Sabanal）受訪笑說，媽媽允許他翹課來參與盛會。31歲的上班族莫雷拉（John Moreira）也是翹班感受封王喜悅。

莫雷拉說：「我和我的老闆說，想來參加遊行，他回答是，如果我是生病，那他就不會說什麼，所以我就稱病了。」

這不僅是暴龍隊史首冠，也是多倫多球迷相隔26年再次舉城同歡，前一次球迷共享封王時刻已是1993年藍鳥隊贏得世界大賽冠軍；多倫多市長托利（John Howard Tory）還宣布，將封王遊行日訂定為「We The North」日，向暴龍全體隊職員致敬。

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