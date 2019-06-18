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NBAKawhi Leonard於暴龍封王遊行致詞Kawhi Leonard五大好球 (2019年季後賽)

NBA／球迷喊雷納德再留1年 羅瑞：再5年！

2019-06-18 09:30聯合報 記者曾思儒╱即時報導

來到暴龍隊第一季就率隊奪下首座NBA總冠軍，雷納德（Kawhi Leonard）季後將成自由球員，動向眾所矚目，今天暴龍舉行封王遊行就有不少球迷和新科總冠軍賽MVP喊話，明星後衛羅瑞（Kyle Lowry）也加入起鬨行列，大喊要雷納德「再留5年」。

今天暴龍的封王遊行在多倫多市中心舉行，球員搭乘雙層露天巴士和球迷共享榮耀，象徵最高榮耀的歐布萊恩冠軍獎盃（Larry OBrien Trophy）就是由羅瑞展示，同車的雷納德則是拿著他個人第2座的總冠軍賽MVP獎盃，一邊抽著雪茄，雷納德母親和加拿大饒舌高手德瑞克（Drake）也同行。

將雷納德視為英雄的暴龍球迷，「留人」舉動不少，今天封王遊行是最直接表達心聲機會，許多球迷一起和雷納德大喊「再一年」，羅瑞聽到還帶頭起鬨，他摟著雷納德高舉5，帶頭喊起「再5年」，群眾也同聲響應，氣氛熱烈。

主角雷納德微笑面對眾人鼓譟，不過同車的雷納德叔叔羅伯森（Dennis Robertson）也加入「再5年」的呼喊聲中，高舉手臂擺出5的手勢。

雷納德父親在11年前因槍擊身亡，羅伯森就成為雷納德身邊重要支柱，在銀行任職20年的他也是雷納德的財務建議對象，還有美媒建議，想網羅雷納德的球隊應該先朝「丹尼斯叔叔」先下手。

雷納德暴龍
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