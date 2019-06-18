親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
NBA
MLB
棒球
棒協賽事特報
綜合
路跑

反送中「抗爭背包」：香港示威的街頭裝備表

跑畢典看政治性格：韓國瑜是風 王金平似水 賴神像雨

運動筆記【新聞】田中馬拉松系列活動 畢業生路跑歡樂起跑【新聞】經典「泳渡澎湖灣」 馬英九睽違17年再度挑戰最美澎湖灣
健行筆記【台北北投】水圳旁繡球爭豔．山林間靜謐獨享【日本】六甲山脈：荒地山周遊
NBAKawhi Leonard於暴龍封王遊行致詞Kawhi Leonard五大好球 (2019年季後賽)

NBA／勇士展大氣 多倫多登全版廣告賀暴龍

2019-06-18 09:00聯合報 記者曾思儒╱即時報導

暴龍展開封王遊行，對手勇士也登報慶賀。 美聯社
暴龍展開封王遊行，對手勇士也登報慶賀。 美聯社
分享

無緣3連霸的總冠軍賽對手勇士隊展現風度，在《多倫多星報（Toronto Star...
無緣3連霸的總冠軍賽對手勇士隊展現風度，在《多倫多星報（Toronto Star）》刊登全版廣告，恭賀暴龍獲得隊史首冠。 截圖自
分享

NBA新科總冠軍暴龍隊在多倫多當地時間周一早上10時舉行封王遊行，無緣3連霸的總冠軍賽對手勇士隊展現風度，在《多倫多星報（Toronto Star）》刊登全版廣告，恭賀暴龍獲得隊史首冠。

整版廣告是黑色襯底，由勇士「浪花兄弟」柯瑞（Stephen Curry）擁抱暴龍球員的畫面當背景，文字則印有「金州勇士隊恭喜多倫多暴龍隊的歷史成就，為多倫多成為2019年NBA總冠軍」，文字下並排兩隊的隊徽。

這是暴龍隊史第一度打進NBA總冠軍賽，晉級過程中分別是首輪5戰擊敗魔術隊、第二輪7戰力退76人隊，東區決賽更在2連敗後連趕4場、逆轉東區頭號種子公鹿隊。

面對連5季闖進總冠軍賽的衛冕軍，暴龍花了6戰終結勇士連霸美夢，且是3場客場比賽中都帶走勝利，最終在勇士主場甲骨文中心的最後一場比賽以114：110拿下第6戰勝利，快意封王。

轉戰暴龍第一季就率隊締造歷史的雷納德（Kawhi Leonard）榮膺總冠軍賽MVP，他2014年也以馬刺隊成員身分獲得總冠軍賽MVP，成為NBA史上首位在東、西區球隊都獲得這樣殊榮的球員。

暴龍勇士NBA
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

NBA／參與封王遊行忙簽名 林書豪：太瘋狂了

2019-06-18 08:32

無畏無懼 范弗利特的籃球人生

2019-06-18 07:00

NBA／暴龍封王遊行 200萬球迷同嗨

2019-06-18 00:15

NBA／球迷喊雷納德再留1年 羅瑞：再5年！

2019-06-18 09:30

NBA／湖人要組「宇宙湖」 傳目標是雷納德？

2019-06-17 18:45

NBA／拉攏厄文組新三巨頭 詹姆斯團隊樂觀

2019-06-17 17:22

NBA／湖人搶到戴維斯 狗熊高層變英雄

2019-06-17 16:36

NBA／季後賽神數據 雷納德歸功例行賽輪休

2019-06-17 16:09

NBA／KD、湯普森戰到最後 艾佛森：真正勇士

2019-06-17 14:20

NBA／暴龍大使太激情 聯盟警告G6別來奧克蘭

2019-06-17 14:03

NBA／崇拜布萊恩 湯普森G6舉動不亞於偶像

2019-06-17 14:00

NBA／奪冠不忘德羅展貢獻 羅瑞、林書豪皆有表示

2019-06-17 13:03

NBA／勇士輸球折將 美媒爆柯瑞賽後對牆出拳

2019-06-17 12:43

NBA／麥考菜鳥年起連拿3冠 近55年來第3人

2019-06-17 11:58

NBA／AD交易細節更新 湖人付出選秀權代價更大

2019-06-17 11:15

NBA／留下來吧！ 暴龍球員向雷納德喊話

2019-06-17 10:10

NBA／首年執教就奪冠 暴龍教頭下一站世界盃

2019-06-17 09:17

NBA／哈羅連線拆夥？ 名嘴爆保羅不想待火箭

2019-06-17 08:19

NBA／兩百萬球迷就位 暴龍封王遊行蓄勢待發

2019-06-17 07:53

戴維斯交易震撼彈 聯盟後續影響總分析

2019-06-17 07:00

湖人贏在當下 總冠軍指日可待

2019-06-17 07:00

指定老將頂薪條款失靈 戴維斯交易啟示錄

2019-06-16 11:30

2019NBA總冠軍賽 賽程與賽況

2019-06-14 13:55

勇士輸在傷兵、暴龍贏在團隊 NBA改朝換代

2019-06-14 12:21

帶著杜蘭特精神奮戰 勇士續命關鍵在卡珍斯

2019-06-14 07:00

三連霸vs.隊史首冠 誰的冠軍更難得？

2019-06-13 07:00

帕克華麗轉身退場日 雷納德樸實球風雲起時

2019-06-12 07:00

勇士死裡逃生 三分球與球運是兩大關鍵

2019-06-11 12:15

不讓情緒成為包袱 卡珍斯將扮勇士關鍵角色

2019-06-06 07:00

柯爾用兵如神 4大奇招助勇士力斬暴龍

2019-06-04 07:00

挑戰勇士霸業 雷納德能帶暴龍衝多遠？

2019-05-31 07:00

勇士逆風飛翔更強 暴龍1400萬分之1的贏球方法

2019-05-30 07:00

勇者鬥惡龍出線 拓荒者該認命、公鹿好遺憾

2019-05-29 07:00

曾不受暴龍球迷歡迎 如今雷納德要為北境寫歷史

2019-05-29 07:00

公鹿無法跟勇士相比 總冠軍賽暴龍得回到現實

2019-05-27 07:00

NBA 2019季後賽對戰表─東區

2019-05-26 11:14

NBA 2019季後賽對戰表─西區

2019-05-24 11:20

東區決賽最終診斷 字母哥將會找出突破點

2019-05-24 07:00

西區決賽落幕 另一個柯瑞正要起飛

2019-05-23 07:00
看更多

熱門文章

NBA／勇士輸球折將 美媒爆柯瑞賽後對牆出拳

2019-06-17 12:43

NBA／拉攏厄文組新三巨頭 詹姆斯團隊樂觀

2019-06-17 17:22

NBA／留下來吧！ 暴龍球員向雷納德喊話

2019-06-17 10:10

NBA／麥考菜鳥年起連拿3冠 近55年來第3人

2019-06-17 11:58

NBA／崇拜布萊恩 湯普森G6舉動不亞於偶像

2019-06-17 14:00

NBA／KD、湯普森戰到最後 艾佛森：真正勇士

2019-06-17 14:20

網球／丹麥甜心嫁了！ 小威、NBA球星同場見證

2019-06-17 13:10

NBA／奪冠不忘德羅展貢獻 羅瑞、林書豪皆有表示

2019-06-17 13:03

NBA／季後賽神數據 雷納德歸功例行賽輪休

2019-06-17 16:09

NBA／湖人搶到戴維斯 狗熊高層變英雄

2019-06-17 16:36

NBA／暴龍大使太激情 聯盟警告G6別來奧克蘭

2019-06-17 14:03

NBA／湖人要組「宇宙湖」 傳目標是雷納德？

2019-06-17 18:45

中職／葉君璋看測試會 有萬中選一的練武奇才

2019-06-17 17:23

陳偉殷六月漸入佳境 王維中好表現是美麗錯誤？

2019-06-18 07:00

中職／葉君璋看陳威成公子 指叉和蔡仲南同等級

2019-06-17 16:33

MLB／2隊4戰92分新猷 馬恰多：好多奇怪分數

2019-06-17 10:00

MLB／7局掉2分非自責 柳賢振ERA再降至1.26

2019-06-17 11:00

中職／少了最強打者和守護神 桃猿依舊強大無比

2019-06-18 07:00

日職／王柏融單周8安洋聯第二 5打點排第3

2019-06-17 21:36

中職／味全龍9人出席測試會 張泰山：盼不遺漏

2019-06-17 16:41

華南青少棒／伍祐城三分砲擊敗澎湖 台東教頭卻喊糟了

2019-06-17 14:15

NBA／參與封王遊行忙簽名 林書豪：太瘋狂了

2019-06-18 08:32

PGA／擊退球王 伍蘭德奪美國公開賽金盃

2019-06-17 11:17

無畏無懼 范弗利特的籃球人生

2019-06-18 07:00

中職／破紀錄58人推薦選秀 陳威成兒子陳冠偉入列

2019-06-17 20:06

哈雷網賽／迎接草地賽季 費德勒：壓力很大

2019-06-17 15:05

日職／克服恐左症 王柏融主場愈打愈好

2019-06-18 00:20

【即時短評】民間路跑成風氣 政府應有積極作為

2019-06-17 19:35

NBA／暴龍封王遊行 200萬球迷同嗨

2019-06-18 00:15

日職／陳冠宇中繼兩局飆3K 出賽20場防禦率只有2

2019-06-17 20:52

溫網／希臘新星發豪語 欲終結4大天王霸業

2019-06-17 17:31

伯明罕女網／搶七強勢勝出 謝淑薇氣走第5種子

2019-06-17 22:56

MLB／大谷三分彈砲轟藍鳥 近13場狂敲6轟

2019-06-18 08:14

中職測試會／鄭浩均當龍狀元？ 就怕變空氣

2019-06-18 00:00

足球／內馬爾被控耍大牌 球團：要不收斂要不走人

2019-06-17 12:12

中職測試會／「奧運銀牌」之子 多人挑戰職棒

2019-06-18 00:04

中職／獅隊桃園魔咒9連敗 竟還不是隊史最慘

2019-06-17 18:36

MLB／今日戰績表 大谷雙安天使仍不敵光芒

2019-06-17 15:28

NBA／勇士展大氣 多倫多登全版廣告賀暴龍

2019-06-18 09:00

中職／鄭元智參加測試會 想追表哥陳鴻文腳步

2019-06-17 15:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top