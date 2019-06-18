NBA／勇士展大氣 多倫多登全版廣告賀暴龍

2019-06-18 09:00 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



暴龍展開封王遊行，對手勇士也登報慶賀。 美聯社 分享 facebook

無緣3連霸的總冠軍賽對手勇士隊展現風度，在《多倫多星報（Toronto Star）》刊登全版廣告，恭賀暴龍獲得隊史首冠。 截圖自 分享 facebook

NBA新科總冠軍暴龍隊在多倫多當地時間周一早上10時舉行封王遊行，無緣3連霸的總冠軍賽對手勇士隊展現風度，在《多倫多星報（Toronto Star）》刊登全版廣告，恭賀暴龍獲得隊史首冠。

整版廣告是黑色襯底，由勇士「浪花兄弟」柯瑞（Stephen Curry）擁抱暴龍球員的畫面當背景，文字則印有「金州勇士隊恭喜多倫多暴龍隊的歷史成就，為多倫多成為2019年NBA總冠軍」，文字下並排兩隊的隊徽。

這是暴龍隊史第一度打進NBA總冠軍賽，晉級過程中分別是首輪5戰擊敗魔術隊、第二輪7戰力退76人隊，東區決賽更在2連敗後連趕4場、逆轉東區頭號種子公鹿隊。

面對連5季闖進總冠軍賽的衛冕軍，暴龍花了6戰終結勇士連霸美夢，且是3場客場比賽中都帶走勝利，最終在勇士主場甲骨文中心的最後一場比賽以114：110拿下第6戰勝利，快意封王。

轉戰暴龍第一季就率隊締造歷史的雷納德（Kawhi Leonard）榮膺總冠軍賽MVP，他2014年也以馬刺隊成員身分獲得總冠軍賽MVP，成為NBA史上首位在東、西區球隊都獲得這樣殊榮的球員。