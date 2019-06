NBA／勇士展大氣 多倫多登全版廣告賀暴龍

暴龍展開封王遊行,對手勇士也登報慶賀。 美聯社 分享 facebook

無緣3連霸的總冠軍賽對手勇士隊展現風度,在《多倫多星報(Toronto Star)》刊登全版廣告,恭賀暴龍獲得隊史首冠。 截圖自 分享 facebook

NBA新科總冠軍暴龍隊在多倫多當地時間周一早上10時舉行封王遊行,無緣3連霸的總冠軍賽對手勇士隊展現風度,在《多倫多星報(Toronto Star)》刊登全版廣告,恭賀暴龍獲得隊史首冠。

整版廣告是黑色襯底,由勇士「浪花兄弟」柯瑞(Stephen Curry)擁抱暴龍球員的畫面當背景,文字則印有「金州勇士隊恭喜多倫多暴龍隊的歷史成就,為多倫多成為2019年NBA總冠軍」,文字下並排兩隊的隊徽。

這是暴龍隊史第一度打進NBA總冠軍賽,晉級過程中分別是首輪5戰擊敗魔術隊、第二輪7戰力退76人隊,東區決賽更在2連敗後連趕4場、逆轉東區頭號種子公鹿隊。

面對連5季闖進總冠軍賽的衛冕軍,暴龍花了6戰終結勇士連霸美夢,且是3場客場比賽中都帶走勝利,最終在勇士主場甲骨文中心的最後一場比賽以114:110拿下第6戰勝利,快意封王。

轉戰暴龍第一季就率隊締造歷史的雷納德(Kawhi Leonard)榮膺總冠軍賽MVP,他2014年也以馬刺隊成員身分獲得總冠軍賽MVP,成為NBA史上首位在東、西區球隊都獲得這樣殊榮的球員。

