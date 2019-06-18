NBA／參與封王遊行忙簽名 林書豪：太瘋狂了

2019-06-18 08:32 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



林書豪參與暴龍封王遊行。 圖擷自 林書豪IG 分享 facebook

雙層露天巴士被球迷層層包圍，暴龍隊今天凌晨帶著隊史第一座NBA總冠軍舉辦封王遊行，參與球迷估計超過150萬人，首位亞裔美籍摘下總冠軍的「哈佛小子」林書豪（Jeremy Lin）特別穿上印有中文「猛龍」的紫色球衣，家人也在巴士上一起感受榮耀時刻。

暴龍封王遊行在多倫多市中心舉行，起點設在展覽中心，沿途行經約克街（York Street）、大學大道（University Avenue），最後在皇后街（Queen Street）轉彎，駛向做為終點的彌敦菲臘廣場；林書豪沿途幫拿有自己球衣的球迷簽名，簽完名再從雙層巴士上丟還球衣，並在巴士上噴灑冠軍香檳。

「那麼多人，瘋狂的球迷，很有趣，樂趣滿滿。」在雙層巴士上接受訪問的林書豪提到，季後賽光是要拿下一場勝利就非常困難，感謝球隊一起完成艱難任務，看到今天滿滿球迷到場也讓他十分開心，「太瘋狂了，他們用各種方式支持我們，非常感謝，誠實的說，我無法想像有哪座城市迎接冠軍的方式比這裡更棒。」

林書豪受訪時，新染了一頭銀白頭髮的弟弟林書緯身影不時入境，遊行結束後林書豪還「出賣」弟弟在轎車上的睡姿。

從馬刺隊轉戰暴龍就率隊締造歷史的總冠軍賽MVP雷納德（Kawhi Leonard）也感謝球迷熱情支持，「太不可思議了，謝謝你們，多倫多，謝謝加拿大的支持，我們做到了！」

遊行中也有不少球迷高舉標語，希望即將成為自由球員的雷納德續留暴龍。

不過充滿歡樂的封王遊行卻傳憾事，當巴士抵達終點的彌敦菲臘廣場後傳出槍響，當時暴龍其中一名老闆正在演講，加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）、多倫多市長托利（John Howard Tory）和暴龍球員都在台上。

多倫多警方表示，共有4名民眾受傷，沒有生命危險，警方已逮捕2名嫌犯，詳細犯案原因還要進一步調查。