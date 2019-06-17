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NBA／湖人要組「宇宙湖」 傳目標是雷納德？

2019-06-17 18:45台灣醒報 台北報導

未來湖人真可能組成宇宙湖，由詹皇聯手戴維斯與雷納德嗎？ 美聯社
未來湖人真可能組成宇宙湖，由詹皇聯手戴維斯與雷納德嗎？ 美聯社
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NBA湖人補了戴維斯後，還企圖羅致本季總冠軍MVP「可愛」雷納德，湖人真的可能創造「史上最大團」嗎？

在當代最強禁區戴維斯加盟湖人後，湖人隊的補強腳步不會停。據小道消息指出，17日晚間湖人會傳出重磅訊息，記者奧康納更直接表明，率領暴龍奪冠的「可愛」雷納德很可能重返家鄉洛杉磯，聯手詹皇、戴維斯與庫茲瑪，組成「宇宙湖」。

湖人與可愛傳「緋聞」

根據網路新聞《Complex》報導，湖人近幾日佔滿新聞版面，從拿到戴維斯、奪冠賠率躍居首位後，湖人釋出「補強之路」還不會停的意思，一開始外媒綜合湖人剩餘薪資空間與需要的位置後，猜測可能人選是黃蜂主控華克，但隨著華克親自否認這項消息後，記者奧康納17日直接坦言：湖人在追逐著雷納德。

談及甫拿下冠軍、被加冕為北境之王的雷納德，這位聯盟頂級鋒線球員是自由身，替暴龍奪下冠軍後，幾支騰出頂級薪資空間的尼克隊與快艇隊都不停與雷納德傳緋聞；但現在隨著奧康納之言，再加上詹皇的兒子在IG上追蹤雷納德的粉絲專頁，使得風向轉向湖人與雷納德。

湖人能拿得出頂薪？

若不談這些眉來眼去的風聲，分析湖人吸引可愛拋下冠軍隊友來加盟的幾個可能原因，至少得滿足：有好幾年的爭冠實力與頂薪。據部分球迷不停流傳的說法，湖人目前兵強馬壯，符合爭冠戰力要點，但給不起雷納德頂薪。

據《NBA官網》報導，這個說法不算完全正確，若單純看7月30日前（與戴維斯正式完成書面交易），湖人的確只剩2370萬美元可用，這不足以當成頂薪吸引可愛。但若7月30日後，湖人的團隊薪資空間將騰出3250萬美元，便達到頂薪空間，因此，要說可愛「因薪資問題不可能加盟宇宙湖」過於武斷，只能等著17日晚間的後續消息。

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