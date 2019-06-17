NBA／季後賽神數據 雷納德歸功例行賽輪休

2019-06-17 16:09 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



能在季後賽繳出鬼神數據，雷納德坦言例行賽輪休是在季後賽保持體能的一大關鍵。 美聯社 分享 facebook

季後賽場均30.5分，總得分732躍居史上第三佳，多倫多暴龍隊球星雷納德（Kawhi Leonard）率領球隊首嘗總冠軍滋味，但別忘記雷納德也是凡人，他坦言例行賽輪休是在季後賽保持體能的一大關鍵。

生涯第2度榮膺總冠軍賽MVP，雷納德季後賽場均30.5分、9.1籃板、3.9助攻，單季季後賽累計732分，史上僅次「籃球大帝」喬丹（Michael Jordan）的759分以及詹姆斯（LeBron James）的748分。

此外雷納德季後賽24場出賽中有14場得分超過30分，史上僅有三人場數優於他，分別是1992年16場的喬丹、1995年16場的歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon）以及2009年15場的布萊恩（Kobe Bryant）。

季後賽數據得以與傳奇球星相提並論，雷納德歸功球隊例行賽對他奉行「工作量管理（Load Management）」，避免他背靠背連續出賽，「這影響很巨大。如果不是例行賽輪休，我不認為我能夠打到現在。球隊對出賽安排非常妥當，我也樂於配合。」

儘管東區冠軍賽後半段以及總冠軍賽，雷納德幾次出現腳步蹣跚，不過主帥諾斯（Nick Nurse）與雷納德都對體能保持信心，最終在健康情況下贏得總冠軍。

除了輪休調整，雷納德指出賽前暖身同樣重要，季後賽他花更多時間熱身做準備，「你不可能只做賽前投籃就打滿全場，必須做很多熱身避免受傷。」