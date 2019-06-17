NBA／暴龍大使太激情 聯盟警告G6別來奧克蘭

2019-06-17 14:03 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



暴龍大使德瑞克誇張動作惹出不少爭議，聯盟甚至要求他總冠軍賽第6戰別到奧克蘭。 美聯社 分享 facebook

暴龍隊今年季後賽一路打進總冠軍賽，最後更摘下隊史首冠，球隊全球大使兼加拿大知名歌手德瑞克（Drake）也得到許多鎂光燈鏡頭，不過他誇張動作也惹出爭議，聯盟甚至要求他總冠軍賽第6戰別到奧克蘭。

美國新聞網戰《TMZ Sports》的消息來源透露，NBA擔心勇士球迷可能會嘲笑德瑞克，更糟狀況是有攻擊行為，可能影響周遭球迷；聯盟擔心的狀況最終並沒發生，德瑞克第6戰在多倫多的侏儸紀公園和暴龍球迷們一起見證隊史首冠，甚至還自己辦了場賽後記者會。

東區決賽時，德瑞克曾和暴龍對手、公鹿隊球星「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）噴垃圾話，公鹿教頭布丹霍澤（Mike Budenholzer）也曾公開抱怨德瑞克舉動已經干擾比賽。

總冠軍賽稍微收斂的德瑞克，雖沒在甲骨文球場親眼看暴龍粉碎勇士的3連霸美夢，之後仍現身暴龍在拉斯維加斯夜店的慶功派對，球隊台灣時間今天晚上10點開始在多倫多市中心舉行的封王遊行，可以預見這位死忠球迷也不會缺席。

德瑞克支持暴龍多年，但加拿大代表過去始終無緣總冠軍賽，甚至出現「德瑞克魔咒」說法，今年奪下隊史首冠也使「魔咒」不攻自破。

暴龍封王遊行將從展覽中心開始，終點設在多倫多市政廳前院的彌敦菲臘廣場，球員將搭乘露天雙層巴士和球迷共享榮耀；多倫多市長托利（John Howard Tory）還宣布，將遊行當天訂為「We The North」日，向暴龍全體隊職員致敬。