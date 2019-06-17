NBA／湖人搶到戴維斯 狗熊高層變英雄

2019-06-17 16:36 世界日報 編譯組／綜合報導



湖人功換來戴維斯，專欄作家指這讓球團高層狗熊變英雄。 歐新社 分享 facebook

洛杉磯湖人隊在尋找總教練過程顯示，管理階層群龍無首，漫無章法，被洛杉磯時報運動版專欄作家普拉施克（Bill Plaschke）罵到臭頭，並質疑其他大咖球員還敢來歸嗎？6月15日驚爆紐奧良鵜鶘隊同意送來濃眉哥戴維斯（Anthony Davis），普拉施克立即改口，原被他點名為頭號戰犯的總經理佩林卡（Rob Pelinka）與女老闆巴斯（Jeanie Buss），如今「從狗熊變英雄」。

普拉施克說，戴維斯的加盟不只是超級巨星加盟，而是為原本沒指望的湖人隊帶來總冠軍戒指希望，從雜牌軍躍身雄獅大軍。對於近乎絕望的湖人隊粉絲而言，看到「濃眉哥」走進大門將有如大旱之望雲霓。

普拉施克指出，天王詹姆斯（LeBron James）加盟湖人隊第一季顯得心不在焉。有了濃眉哥，相信詹皇可吃下定心丸，開始認真打球。有了戴維斯，原本最亂七八糟的球隊變成最吸引人，厄文（Kyrie Irving）、沃克（Kemba Walker）都會有興趣來歸。湖人隊最缺的控衛與射手，如今不必再愁找不到人。

普拉施克認為，這項交易另一大贏家是庫茲瑪（Kyle Kuzma），他今後不必再提心吊膽何時被送走，保住庫茲瑪是這次交易最令人跌破眼鏡之處。湖人隊上次與鵜鶘隊密商時庫茲瑪未能倖免，害他在球場表現大受影響，以為詹姆斯嫌棄自己，現在可放120個心了。

當然，佩林卡與巴斯無疑可因為這項交易洗刷污名。普拉施克說，佩林卡的神來一筆，不但挽救詹皇時代免於瓦解，也救人救己，保住飯碗。原本針對佩林卡的一片罵聲變成掌聲，曾痛批佩林卡在自己背後插刀的前籃球營運總裁魔術強森（Magic Johnson）都不得不推文說：「好交易，佩林卡！幹得好。」

普拉施克原本猛批巴斯頑固不肯開除佩林卡，現在改口向她恭喜。普拉施克說，湖人隊管理階層可能還是很亂，不過現在亂中有序。如果湖人隊暑假簽下厄文，2020年再搞定戴維斯，未來可能不只再添一枚總冠軍戒指。