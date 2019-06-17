NBA／留下來吧！ 暴龍球員向雷納德喊話

2019-06-17 10:10 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



身為聯盟第一位在東區和西區隊伍都榮膺總冠軍賽MVP的球員，雷納德（Kawhi Leonard）對暴龍隊摘下隊史首冠的貢獻無庸置疑，隊友范弗利特（Fred VanVleet）在今天球隊舉行封王遊行前也提到，球隊沒有什麼好說服雷納德留下來，但他和名多隊友都希望和新科總冠軍賽MVP繼續攜手。

雷納德去年從馬刺隊交易到暴龍，換新東家第一個球季就率隊奪冠，但季後也預期會跳脫合約，成為自由球員。

范佛利特。 美聯社 分享 facebook

范弗利特在球隊摘下總冠軍後的第一場賽後記者會就提到，相信雷納德知道自己的特別之處，「如果已經夠了，那就夠了，如果還沒有，我們都會很樂見他回來，如果他沒留下來，我們也繼續前進。」

總冠軍賽第六戰貢獻5記三分球的范佛利特繼續說：「這不是世界上最大筆的交易，他來到這，做到該做的，為這座城市帶回總冠軍，我認為他也為自己掙到自由，職業生涯可以盡情做想做的事，我們都會尊敬和敬愛他。」

他還補充，如果雷納德下季真的到不同球隊，「那我們必須要踢踢他的屁股。」引發哄堂大笑後他正色說，還是希望雷納德能續留多倫多。

席亞康。 美聯社 分享 facebook

和雷納德扮演進攻雙箭頭的前鋒席亞康（Pascal Siakam）也說，球隊當然希望雷納德留下來，從馬刺到暴龍的長期戰友格林（Danny Green）則提到，雷納德的最終決定影響層面是遍及全聯盟。

「這不是開玩笑的，他的決定會影響很多人的決定，他可以改變整個組織。」將成自由球員的格林說；他先前就有透露動向，表示願意繼續待在多倫多。

格林。 美聯社 分享 facebook

和雷納德已經合作一個球季的暴龍教頭諾斯（Nick Nurse）也提到，他對雷納德的下一步毫無頭緒，「我不是很確定，我知道他會盡快做出決定，幾周的時間吧，我認為他有很棒的球季，大家都喜歡他在這裡，我們也能提供他很好的合約。」