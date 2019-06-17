NBA／首年執教就奪冠 暴龍教頭下一站世界盃

2019-06-17 09:17 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



剛率隊打下NBA總冠軍，暴龍隊教頭諾斯（Nick Nurse）下一步可能成為加拿大國家隊教練，最快今年夏天的世界盃就會多這項新身分。

暴龍奪冠後的第一個記者會，諾斯就提到，他準備好到另個新位置，「因為我認為這會使我成為更好的教頭。」他今天承認，預計會執教加拿大國家隊，領隊前往大陸參加今年的世界盃，雙方合作幾乎談妥，「這是我很期待做的事情。」

51歲的諾斯第一年執教暴龍就奪冠，成為NBA史上第9位帶隊首年就登頂的冠軍教頭；他曾在2012年倫敦奧運擔任地主英國隊的助理教練，他表示當時經驗是他想執教加拿大隊的動力來源之一，「我那次學到很多，希望這次經驗也會相同。」

諾斯也提到，加拿大國家隊有許多優秀球員，包括金塊隊後衛穆雷（Jamal Murray）、騎士隊前鋒湯普森（Tristan Thompson）、獨行俠隊前鋒鮑威爾（Dwight Powell）和前杜克大學前鋒巴瑞特（R.J. Barrett）等。

「能參與世界盃會是很特別的時刻，然後離奧運還有13到14個月，這很適合，我只需要放棄一些旅遊時間。」諾斯說。

加拿大的世界盃首戰是9月1日迎戰澳洲隊。