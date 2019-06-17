NBA／哈羅連線拆夥？ 名嘴爆保羅不想待火箭

2019-06-17 08:19 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



火箭隊「哈羅」連線即將拆夥？《ESPN》名嘴史密斯（Stephen A. Smith）在節目上透露，他聽聞保羅（Chris Paul）希望離開休士頓，和「大鬍子」哈登（James Harden）的搭檔可能成為過去式，火箭想爭奪2020年總冠軍再添難度。

史密斯昨天在他的節目上和記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）對談時透露這項消息。史密斯表示勇士隊在接連傷了兩位球星杜蘭特（Kevin Durant）和湯普森（Klay Thompson）後，似乎為火箭開啟爭奪NBA總冠軍賽門票的大門，「但你也聽到保羅想離開，他不介意去其他地方，最好是洛杉磯，和詹姆斯（LeBron James），或許吧，我們不知道，但你有聽說他想離開。」

不過史密斯這番發言是在湖人隊和鵜鶘隊達成戴維斯（Anthony Davis）交易前，戴維斯的重磅交易是否影響保羅動向，很難定論；且保羅身價不凡，他去年和火箭簽下4年頂薪大約，2019到20球季薪資將達3850萬美元，接續兩個球季則是4100萬美元和4400萬美元。

紫金軍團目前有約2700萬美元到3200萬美元的薪資空間，《紐約時報》另有報導，湖人對華克（Kemba Walker）很有興趣。

溫德霍斯特認為，保羅不是不可能被交易，「但他的交易不會讓自家球隊變更好。」

保羅曾和葛里芬（Blake Griffin）和喬丹（DeAndre Jordan）在快艇隊合作，但始終無法打進西區決賽，最終3人分道揚鑣；火箭則是近7季都闖季後賽，但最遠就是走到西區決賽。