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湖人贏在當下 總冠軍指日可待

2019-06-17 07:00特約記者李亦伸

2019年夏天自由球員市場還沒開市，湖人就率先開了第一槍，湖人「六換一」，用後衛鮑爾+前鋒英格倫+後衛哈特+三個首輪籤，跟鵜鶘交易拿下明星前鋒戴維斯(Anthony Davis)。這筆今年二月鬧得轟轟烈烈，卻沒有結果的交易談判，搞得湖人軍心離異，鵜鶘自己也進退維谷，時隔四個月居然拍板成交。

湖人成功拿下戴維斯，至少先組成詹姆斯+戴維斯王牌核心陣容，湖人手裡還有大約3300萬美元薪資空間，湖人當然有可能再簽一名球星，比如：厄文或巴特勒，只是接下來陣容搭配和人員組合都會遇上很大困難。

湖人終於成功換進戴維斯(右)，在新球季將與詹姆斯(左)聯手出擊。這個組合固然是極...
湖人終於成功換進戴維斯(右)，在新球季將與詹姆斯(左)聯手出擊。這個組合固然是極度夢幻，但剩下的人員卻不好安排。 2018-19 Optic 球員卡
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但現代NBA組成就是這樣，2-3名頂級球星，2-3名中產球員，加上7-8名低薪或底薪球員共同組成，湖人未來2-3年將會以這套組建規模去打造一支爭冠球隊。

湖人目標就是「贏在當下」，在詹姆斯賞味期2-3年之間完成奪冠目標，兩年後再考慮下一步重建或補強方式。這筆交易有幾個值得深究的深層話題：

1、湖人還能簽下另一名球星嗎？那會是誰？

ESPN專家給湖人交易評價是「B」，給鵜鶘交易評價是「B+」，這是綜合評估和總體考量，太過學術和理論。擁有戴維斯+詹姆斯的湖人肯定比沒有戴維斯的湖人更有爭冠機會，未來也可能再吸引一名球星加入，成為總冠軍球隊，這筆交易對湖人來說當然是「A+」全壘打評價。

贏在當下，爭奪總冠軍，肯定會損失或犧牲一些未來，這是市場不變法則。湖人補強目標還沒有停止，黃蜂後衛華克、塞爾蒂克後衛厄文、76人後衛巴特勒將是湖人今年七月自由球員市場三大主要目標。

厄文(左)有長期跟詹姆斯合作的經驗，華克(右)則是正進入生涯顛峰時刻，湖人能再得...
厄文(左)有長期跟詹姆斯合作的經驗，華克(右)則是正進入生涯顛峰時刻，湖人能再得到一人，何愁天下不定！ 2012 Preferred 球員卡
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湖人需要一名正牌控球+外線得分手，厄文和華克看來比巴特勒更合適。

2、湖人新球季能不能奪冠？

如果湖人還能簽下另一名球星，組成夢幻三巨頭，那麼湖人奪冠在望。西區勇士新一季因為杜蘭特、湯普森幾乎整季泡湯，勇士不再是爭冠級別球隊，西區剩下最有競爭力的只有火箭，二級球隊是拓荒者、金塊、雷霆、快艇。但他們都很難擊退詹姆斯+戴維斯合體的湖人。

湖人一旦組成三巨頭，夢幻三星合體，詹姆斯和湖人沒有理由不拿下西區冠軍，甚至成為聯盟王者。

3、安東尼會不會去湖人？

「甜瓜」安東尼拿底薪加入湖人，這是極可能發生的事，安東尼還是非常出色得分手，他的進攻技藝和得分方式、投籃，仍是湖人最需要元素。更重要的是安東尼需要詹姆斯，需要一個更好舞台和更能發揮他專長球隊，湖人無疑是最好選項。

詹姆斯與安東尼的兄弟情和默契，今年夏天安東尼成為湖人機率大增。

安東尼(右)跟詹姆斯(左)有兄弟情誼，如果想在退休前拚一次冠軍，投靠湖人是最好的...
安東尼(右)跟詹姆斯(左)有兄弟情誼，如果想在退休前拚一次冠軍，投靠湖人是最好的選擇。 2004 Upper Deck 球員卡
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4、鵜鶘是賺還是虧？

鵜鶘是迫於無奈才要進行這筆交易，送走戴維斯，換來三名湖人年輕球員+三個首輪籤，未來無限美好，但同樣充滿未知數。

這三名年輕球員+三個首輪，未來肯定很難再培養一個戴維斯這種層級球星，鵜鶘不但沒能「贏在當下」，未來1-2年如何出手、組建更好球隊也需要很大運氣。更重要的是，鵜鶘很可能未來2-3年都還是樂透區球隊。

鵜鶘的市場和球隊競爭力，他們很難吸引一線或二線自由球星加盟，只能靠選秀+運氣，即使是很出色狀元新秀，都未必能在3-4年內幫助鵜鶘成為季後賽球隊。

這筆交易鵜鶘沒賺沒虧，只能說全身而退，得到最多重建籌碼、天賦和未來，鵜鶘還需要很多很多運氣+時間，才有 能翻身成為季後賽球隊。

湖人詹姆斯戴維斯華克厄文

特約記者李亦伸

李亦伸
前民生報、聯合報體育記者
緯來體育台球評
運動內幕網站創辦人
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