NBA／球弟成交易籌碼 球爸：湖人會後悔

2019-06-16 16:38 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



鮑爾成為戴維斯交易案包裹離開湖人，「球爸」果然放砲了。 美聯社 分享 facebook

湖人隊今天傳出將和鵜鶘隊完成交易，以鮑爾（Lonzo Ball）等兩名新秀和3個首輪選秀權打包，送到鵜鶘隊換取戴維斯（Anthony Davis），「球爸」老鮑爾（LaVar Ball）忍不住為愛子出氣，直呼這是湖人隊做過最糟糕的交易，斷言湖人隊永難再奪冠。

今年季中鮑爾就傳出淪為交易籌碼，老鮑爾當時受訪就表明，不希望愛子被交易到紐奧良，並談到若兒子不能留在湖人隊，那太陽隊會更適合，不過顯然事與願違，鮑爾與英格倫（Brandon Ingram）、哈特（Josh Hart）都被打包送走。

老鮑爾表示，兒子對於交易無感，鮑爾上季因腳踝傷勢，季末36場缺陣，上個月已經回歸練習，「球爸」說，「鮑爾只想打球，他的想法是只要腳傷好轉，他願意為任何隊伍效力。」

「球爸」倒是憤恨不平，強調這是湖人隊史做過最糟糕的交易，並看衰湖人隊不會再奪任何一座總冠軍，將從此刻起衰敗，「他們將會後悔。湖人隊將會潰敗，但至少我兒子提前跳船。」

「球爸」指出「魔術」強森（Magic Johnson）知道鮑爾的天賦，並批評湖人高層眼光短淺，但「球爸」話鋒一轉，表示他不在乎兒子到哪一隊，只要愛子有發揮空間，「我只希望他能夠上場打球，到能夠一展身手的地方，將那些質疑甩到身後。」