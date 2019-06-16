NBA／戴維斯前進洛城 詹姆斯：這只是開始

2019-06-16 15:49 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



詹姆斯在instagram發文歡迎戴維斯。圖／截自IG 分享 facebook

湖人與鵜鶘隊球季期間胎死腹中的戴維斯（Anthony Davis）交易案，今起死回生，戴維斯新球季將前進洛杉磯轉戰湖人，「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）在個人社群媒體上歡迎戴維斯的加入，難掩興奮和對新球季的期待。

湖人隊本季開高走低，在詹姆斯因傷連續缺席17場比賽情況下，37勝45負連續6年無緣季後賽，詹姆斯連8年進總冠軍賽紀錄也遭中斷。

不過總冠軍賽結束不到兩天，自由市場就出現震撼彈，湖人以新秀鮑爾（Lonzo Ball）、英格倫（Brandon Ingram）、哈特（Josh Hart），以及包含今年的3個首輪選秀權，向鵜鶘換來戴維斯（Anthony Davis），與先前季中談判中不同的是，湖人得以保留23歲前鋒庫茲馬（ Kyle Kuzma），這項交易最快7月6日就能確定。

除了前湖人隊籃球營運總裁「魔術」強森（Magic Johnson）隔空祝賀，詹姆斯也迫不及待在instagram分享兩人身披紫金戰袍合照，「戴維斯即將到來！準備摩拳擦掌吧兄弟！這一切只是開始。」並在貼文標註戴維斯帳號以及「湖人秀」，顯然對湖人前景相當樂觀。