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NBA／貝佛利想回家鄉打球：我是芝加哥人

2019-06-16 13:30聯合報 記者曾思儒╱即時報導

貝佛利將成自由身，喊話要回家鄉芝加哥打球。 歐新社
貝佛利將成自由身，喊話要回家鄉芝加哥打球。 歐新社
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NBA自由球員大門本月30日開啟，今年和快艇隊一起打進季後賽的後衛貝佛利（Patrick Beverley）將成自由身，他直接和家鄉隊伍公牛隊喊話，希望能「落葉歸根」。

「我是芝加哥人，來自芝加哥，也流著芝加哥的血液。」貝佛利接受《芝加哥論壇報》採訪時提到，他不排斥任何機會，為所有隊伍都敞開大門，但若要說首選，公牛會是最棒的機會，「我是芝加哥的孩子，所以我當然願意為公牛隊打球，如果這支球隊對我有興趣。」

今年賽季結束後，本月初他也曾在個人推特寫下「很高興回家了！」並標註「在芝加哥的第一天」。

不過下月要滿31歲的他也指出，要考慮的事情太多，「所有決定都不是只有個人考量，總是在商言商，我也要為自己和家人做出最正確的決定。」

公牛本季戰績是聯盟第四差的22勝60敗，下周選秀會則握有第7順位選秀權，若是真的找來貝佛利將借重他的經驗，帶領拉文（Zach LaVine）、二年級生馬卡南（Lauri Markkanen）和中鋒卡特（Wendell Carter Jr.）等年輕球員。

貝佛利也意識到公牛正處於換血階段，他表示家鄉隊伍有很多優秀的年輕選手，加上剛簽下的教練羅傑斯（Roy Rogers）自己也很熟識，就算最後不是自己加入這支隊伍，公牛的未來仍有無限可能。

「我覺得不管我加入哪支球隊，我可以幫助隊伍進入季後賽。」貝佛利自信說，自己有態度、有防守，還有進攻能力、籃板和領導能力，「我很期待（自由市場）大門敞開，不管是年輕隊伍或有經驗的隊伍，我都準備好了。」

公牛選秀快艇
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