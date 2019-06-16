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NBA／勇士沒錢簽卡珍斯 柯爾：一切難說

2019-06-16 11:36聯合報 記者曾思儒╱即時報導

卡珍斯月底就要成為不受限自由球員，是否可能重回勇士？教頭柯爾相信仍有機會。 美聯...
卡珍斯月底就要成為不受限自由球員，是否可能重回勇士？教頭柯爾相信仍有機會。 美聯社
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挑戰三連霸雖失利，勇士隊無法低潮太久，為下個球季準備的腳步已經要開始啟動，教頭柯爾（Steve Kerr）就提到，樂見明星中鋒卡珍斯（DeMarcus Cousins）續留勇士。

卡珍斯月底就要成為不受限自由球員，是否可能重回勇士？「我相信有機會。」柯爾表示，坦白說，卡珍斯在場上能做出的貢獻，價值會遠高出勇士能開出的合約價格，「但誰知道，每年狀況都不一樣，今年夏天很多球隊都清出空間，今年夏天的自由球員市場會很狂野，我們必須弄清楚自己處境。」

柯爾也特別提到，總冠軍賽遭受重傷的湯普森（Klay Thompson）和杜蘭特（Kevin Durant），兩人狀況也是球團要列入考慮的絕對重點。

回溯到去年11月初，柯爾曾提到，他相信卡珍斯這季完不會繼續留在勇士陣容，「這是一年的合約，我們明年沒有錢能再簽他，他也知道這點，所以我們找他來幫我們贏下總冠軍，我們也會幫助他明年在別處得到很好的合約。」

卡珍斯受阿基里斯腱傷勢影響，美國時間今年1月19日才復出，30場比賽中平均有16.3分、8.2籃板和3.6助攻及1.5火鍋，但迎接生涯第一次季後賽卻又在第二場就拉到左腿，直到總冠軍賽才再登場，不過他總冠軍賽在20分鐘上場時間下，也有平均9.4分、5.6籃板和2.4助攻表現。

根據NBA的合約規則，勇士新球季給卡珍斯一年合約的最高金額僅是640萬美元，柯爾表示，若是外號「Boogie」的長人回歸，球隊一定有他發揮空間，關鍵在於卡珍斯自己設定什麼目標。

卡珍斯勇士柯爾
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