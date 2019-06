NBA／戴維斯到湖人 魔術強森空中祝賀

魔術強森恭喜前東家湖人搶到戴維斯,完成這樁他在任期間沒談成的交易。 歐新社 分享 facebook

湖人隊今天和鵜鶘隊完成交易,迎接戴維斯(Anthony Davis)到紫金軍團,已辭去湖人隊籃球營運總裁的「魔術」強森(Magic Johnson)立刻發出多條推特,恭喜前東家完成這樁他在任期間沒談成的交易。

沒談成戴維斯交易案是強森辭去總裁的導火線之一,他上月受訪還稱湖人總經理佩林卡(Rob Pelinka)「背叛」他,以及老闆巴斯(Jeanie Buss)不願放權,不過今天戴維斯交易案傳出後,強森仍在空中獻上祝福。

「老闆巴斯做得好,把戴維斯帶到洛杉磯了!」強森還寫道,湖人將重回總冠軍爭奪行列,「恭喜整個團隊,我知道詹姆斯(LeBron James)臉上會有大大微笑,我愛死了!」

Great job by Owner Jeanie Buss bringing Anthony Davis to the Lakers! Laker Nation, the Lakers are back in a championship hunt! Congratulations to the entire organization. I know LeBron James has a big smile on his face. I’m loving this!!