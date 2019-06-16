NBA／戴維斯到湖人 魔術強森空中祝賀

2019-06-16 09:31 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



魔術強森恭喜前東家湖人搶到戴維斯，完成這樁他在任期間沒談成的交易。 歐新社 分享 facebook

湖人隊今天和鵜鶘隊完成交易，迎接戴維斯（Anthony Davis）到紫金軍團，已辭去湖人隊籃球營運總裁的「魔術」強森（Magic Johnson）立刻發出多條推特，恭喜前東家完成這樁他在任期間沒談成的交易。

沒談成戴維斯交易案是強森辭去總裁的導火線之一，他上月受訪還稱湖人總經理佩林卡（Rob Pelinka）「背叛」他，以及老闆巴斯（Jeanie Buss）不願放權，不過今天戴維斯交易案傳出後，強森仍在空中獻上祝福。

「老闆巴斯做得好，把戴維斯帶到洛杉磯了！」強森還寫道，湖人將重回總冠軍爭奪行列，「恭喜整個團隊，我知道詹姆斯（LeBron James）臉上會有大大微笑，我愛死了！」

Great job by Owner Jeanie Buss bringing Anthony Davis to the Lakers! Laker Nation, the Lakers are back in a championship hunt! Congratulations to the entire organization. I know LeBron James has a big smile on his face. I’m loving this!! — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) June 15, 2019

他之後也一連發出多條推特，除恭喜巴斯，也有一則主角是佩林卡，內容都是恭喜和祝賀；他還發了一則推文指出，湖人仍有約3千萬美元的薪資空間，等美國時間6月30日自由市場開啟後，還有足夠資源尋找球星加盟。

And the Lakers still have over $30 million of cap space to spend on free agents starting June 30th. — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) June 15, 2019

美媒報導，湖人交易來戴維斯後，成為自由球員的明星後衛華克（Kemba Walker）將是下個招募重點。

戴維斯交易案曝光不久，拉斯維加斯「SuperBook」賭盤馬上更動，湖人奪冠賠率從5月初的1賠20直竄到1賠3，一舉超越公鹿隊，成總冠軍看好度最高的隊伍。