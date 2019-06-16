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NBA／不會久待波士頓 綠衫軍縮手搶戴維斯

2019-06-16 08:02聯合報 記者曾思儒╱即時報導

兩年前就有機會找來戴維斯（Anthony Davis）助拳，塞爾蒂克隊最後沒冒風險的原因是當時戴維斯經紀人保羅（Rich Paul）明確指出，戴維斯只會在波士頓待一個球季，如今傳出鵜鶘隊將他交易到湖人，這場傳了整季的「賣我」風波終於落幕。

根據《波士頓環球報》記者默斯巴契（Adam Himmelsbach）報導，綠衫軍當時對爭取戴維斯躊躇是有原因，「眾所皆知，塞爾蒂克是最有潛力給戴維斯大約的球隊，但他們對這個寶箱能打開多久有疑慮。有個消息來源說，戴維斯久待波士頓有太多不確定因素，這限制塞爾蒂克提供鵜鶘隊合約的意願。」

當時塞爾蒂克已經找來明星後衛厄文（Kyrie Irving），但他季後就成自由球員，塞爾蒂克無法冒兩名球星都在約滿出走的風險，儘管厄文加上戴維斯的組合可能讓球隊成為爭冠熱門。

綠衫軍擁有今年3枚第一輪選秀權，以及年輕好手像是泰托姆（Jayson Tatum）、布朗（Jaylen Brown）外加史馬特（Marcus Smart）和洛齊爾（Terry Rozier）當交易籌碼，不過今天已傳出鵜鶘和湖人談好交易，紫金軍團將以新星鮑爾（Lonzo Ball）、英格倫（Brandon Ingram）、哈特（Josh Hart）與3枚首輪選秀權換來戴維斯，厄文也傳出和籃網隊達成合作共識。

塞爾蒂克戴維斯鵜鶘
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