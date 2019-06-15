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NBA／拱雷納德當一哥 羅瑞老二哲學替暴龍捧冠

2019-06-15 16:44聯合報 記者林宋以情╱即時報導

羅瑞(右)與雷納德。 美聯社
羅瑞(右)與雷納德。 美聯社
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多倫多暴龍隊昨日終止金州勇士3連霸美夢，舉起成軍24年首座總冠軍，效力暴龍隊7個球季的主控羅瑞（Kyle Lowry），從球星雷納德（Kawhi Leonard）乍到多倫多的第一天起，就告訴雷納德這是他的球隊，寧作副手，齊心為球隊拚冠也成佳話。

暴龍隊季前拆散德羅展（DeMar DeRozan）和羅瑞這對好哥們，交易來雷納德，不過這樁交易卻為暴龍隊帶來首冠契機，隨著雷納德加盟後向球隊主控透漏強烈奪冠決心，羅瑞也拋開與好友分離的感傷，和雷納德攜手打拚。

高捧隊史首冠後，羅瑞接受《ESPN》節目主持人妮可絲（Rachel Nichols）訪問，談到雷納德加入第一天時兩人對話，「我從第一天就跟他（雷納德）說，這就是他的球隊，他說了算。」羅瑞也鼎力支持雷納德，無論雷納德作了什麼決定。

雷納德坦言，暴龍隊奪冠之路不若外界想像順遂，擁有許多不為人知的起伏，但也因為如此，才能體會隊友有多特別。

奪下生涯第二座總冠軍賽MVP，雷納德將榮耀與羅瑞分享，感謝他的協助，「他就是這樣的人，他只想贏球、非常有好勝心。一如我先前所言，羅瑞在我的過渡期幫了我很多，不管是認識這座城市或者籃球場上都是。」

雷納德暴龍勇士
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