NBA／傾全國之力相挺 暴龍打破冠軍賽商品銷售紀錄

2019-06-15 11:24 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



暴龍奪冠，多倫多球迷歡欣鼓舞。 路透 分享 facebook 多倫多暴龍在昨天成為NBA史上首支拿下總冠軍的境外球隊，讓加拿大球迷幾乎是徹夜狂歡，而根據NBA官方商店統計數據，截至暴龍奪冠後的商品銷售額，相較於去年總冠軍賽增加了近一倍，而這樣的瘋狂銷售數字還可能持續成長到預計在下周二登場的封王遊行。

作為NBA現今唯一的加拿大球隊，暴龍昨天在總冠軍系列賽第六戰出賽，平均觀賽人數高達770萬戶，約有44%的加拿大民眾觀賞這場比賽，讓它成為加拿大史上最多人關注的一場NBA賽事，而與去年總冠軍賽相比，美國與加拿大的觀賽人數也比去年增加了11%。

而根據NBA官方網路商店與NBA加拿大商城的統計數據，截至美國時間周五下午為止，網路商品銷售額已經比過去冠軍賽最高紀錄的2016年勇士與騎士系列賽要高出8成，與去年同期相比更是增加了近一倍，且這樣的銷售數字還不包括實體店面外大排長龍的搶購人潮。

暴龍的封王慶功遊行也預計在下周二登場，對於暴龍在冠軍賽期間受到的熱烈支持，暴龍籃球事務總裁尤基利（Masai Ujiri）說：「這個冠軍對於我們城市和加拿大人民來說意義重大，也期待遊行那天能向每個人展現歐布萊恩金盃，將總冠軍帶到多倫多一直都是球隊和球員共同的目標，我們很開心能與球迷一同慶祝。」