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NBA／冠軍賽兩大主力重傷 柯爾：過去也罕見

2019-06-15 11:03聯合報 記者劉肇育╱即時報導

湯普森在總冠軍賽第六戰受傷。 路透社
湯普森在總冠軍賽第六戰受傷。 路透社
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金州勇士在今年季後賽期間飽受傷兵所苦，總冠軍賽時還一次傷了兩大主力球員湯普森（Klay Thompson）與杜蘭特（Kevin Durant），且兩人所受的傷都還是可能影響職業生涯的大傷，讓勇士主帥柯爾（Steve Kerr）在今天受訪時強調，這樣的傷病狀況在過去也相當罕見。

勇士今年挑戰三連霸之路走得異常艱辛，尤其是在季後賽開打後不僅杜蘭特、湯普森與魯尼（Kevon Looney）接連遭遇重大傷病，就連伊古達拉（Andre Iguodala）也幾乎是帶傷打完整個季後賽，讓勇士在最終遭到暴龍攔路，無緣三連霸。

對於球隊在今年季後賽一口氣爆發多名傷兵，主帥柯爾說：「傷病是比賽中的一部份，無論是誰最終奪冠，你可以說他們一路走來相當幸運，就如同過去幾年的我們一樣。」

球員加執教時期已經八度拿下總冠軍的柯爾也坦言，這樣的傷病狀況在過去的冠軍賽期間也是相當罕見，「在總冠軍賽遇到阿基里斯腱傷勢，這是非常少見的，雖然說過去也有過明星球員在總冠軍受傷，但我不記得有過這種狀況，我只記得魔術強森（Magic Johnson）和史考特（Byron Scott）曾拉傷過，但杜蘭特的阿基里斯腱與湯普森的十字韌帶，這種可能足以改變職業生涯的傷害卻連兩場發生，我還真的沒聽過，未來也可能不會再發生。」

對於賽季在如此狀況下落幕，柯爾坦言還無法預測下賽季球隊的狀況，可以肯定的是湯普森與杜蘭特都將休養很長一段時間，「我認為我們下賽季會看起來很不一樣。」

勇士柯爾湯普森
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