NBA／擠下暴龍與勇士 湖人成下季冠軍最大熱門

2019-06-15 10:10 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



湖人是下季冠軍最大熱門。 美聯社 分享 facebook NBA2018-19賽季在昨天暴龍高舉隊史首座冠軍金盃後落幕，接下來的重頭戲將擺在季後補強上，而根據美國運彩公司開出的下賽季冠軍賭盤，洛城雙雄湖人與快艇成功擠下衛冕軍多倫多暴龍與金州勇士，高居賠率榜第一、三名。

根據美國運彩公司Caesars Sportsbook今天公布的2020年NBA奪冠賭盤，今年無緣季後賽但擁有詹姆斯（LeBron James）的湖人以一賠四的最高賠率領先群雄，緊追在後的同樣是今年就被看好的公鹿以及與湖人同城的快艇，賠率同為一賠六。

而湖人與快艇之所以會獲得賭盤青睞，最主要的原因仍在於今夏補強的龐大潛力上，其中詹姆斯本賽季在中斷了連續13年打進季後賽後，等同於是對湖人下了補強最後通牒，這也讓今夏自由市場上可能出現的頂尖球星，包括湯普森（Klay THompson）、厄文（Kyrie Irving），以及上賽季就與湖人糾纏的戴維斯（Anthony Daivs），都曾傳出可望加盟湖人。

今年在季後賽首輪一度讓勇士嚇出一身冷汗的快艇，在季中交易出哈里斯（Tobias Harris）後，也傳出早早就為自由市場備足銀彈，包括杜蘭特（Kevin Durant）、雷納德（Kawhi Leonard）都被認為是可能加盟的潛在人選。

扣除這兩支還未敲定陣容的「未來勁旅」，在奪冠賭盤中前十名的另外八支球隊則都是在今年季後賽打出高度競爭力的球隊，包括排名第二的公鹿、第四名的衛冕軍暴龍（一賠八）、第五名的火箭與勇士（一賠十）、第七名的七六人與塞爾蒂克（一賠十二）以及金塊的一賠十五和爵士的一賠廿。

其中本季最被看好的勇士會掉到第五名位置，多少與其季後面臨湯普森、卡珍斯（DeMarcus Cousins）約滿、杜蘭特可能跳脫合約有關，加上湯普森與杜蘭特在今年總冠軍賽期間都遭遇嚴重傷勢問題，下賽季狀況不明，也讓這支過去五年三度奪冠的勁旅賠率下滑。