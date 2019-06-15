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NBA／打保全恐遭起訴 暴龍營運總裁仍傳獲高薪挖角

2019-06-15 09:40聯合報 記者劉肇育╱即時報導

暴龍營運部門總裁尤基利(中右)。 路透
暴龍營運部門總裁尤基利(中右)。 路透
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多倫多暴龍昨天在金州勇士主場高舉隊史首座總冠軍金盃，不過在賽後卻傳出球團籃球營運部門總裁尤基利（Masai Ujiri）出手打場邊保全人員的的狀況，而今天阿拉梅達縣警局也證實已介入調查，並可能以輕微毆打的罪名起訴尤基利，成為暴龍封王後的意外插曲。

根據美國媒體報導，尤基利在昨天暴龍確定擊敗勇士拿下隊史首座總冠軍後，一度想走進場中與教練和球員一同慶祝，不過由於他並未配戴NBA官方發出的正規證件，遭到球場保全攔下，導致雙方間發生推擠衝突，並傳出尤基利在過程中出手擊中保全的臉部，引起警方介入調查。

今天阿拉梅達縣警局也證實，目前已在收集衝突事件的相關證據以及畫面，發言人凱利表示，其實當下他們就有權逮補尤基利，不過最終他們決定將此事緩下來，並在進行調查後再做定奪。

身為暴龍奪冠的幕後推手之一，尤基利也傳出已收到巫師隊的6年6000萬美元挖角報價，但暴龍球團也有意在球隊封王後為尤基利調薪以示肯定，可以確定的是尤基利下賽季可望成為聯盟收入最高的管理階層人員之一。

暴龍勇士巫師
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