親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
NBA
MLB
棒球
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑

逃犯條例修法 港府今將宣布喊停但不撤

郭、韓誰對蔡英文來說好對付？網友票選一面倒看衰他

運動筆記越野大玩咖-陽明山縱走 ft.何信言老師骨盆減少受傷風險、增加運動表現
健行筆記鼻頭角稜谷步道絕美山海步道台版小長城。鼻頭國小百合花盛開【日本】大阪最高峰：大和葛城山
NBA賽事懶人包 (6月14日)賽事精華- 暴龍 vs. 勇士 (6月14日)

NBA／續留杜蘭特湯普森 勇士總管：傷勢非問題

2019-06-15 09:17聯合報 記者劉肇育╱即時報導

勇士總管要留下杜蘭特(右)與湯普森。 美聯社
勇士總管要留下杜蘭特(右)與湯普森。 美聯社
分享
金州勇士在昨天三連霸夢碎後，接下來重心將擺在如何保全陣容競爭力上，其中是否續簽兩名核心球員湯普森（Klay Thompson）與杜蘭特（Kevin Durant）更是首要之務，勇士總管麥爾斯（Bob Myers）今天就表示，儘管兩人目前都遭遇重大傷病問題，但球團仍希望與他們重新簽約。

勇士在本賽季落幕後僅剩下7名球員有合約在身，其中「五虎將」更有湯普森、卡珍斯（DeMarcus Cousins）約滿，杜蘭特可能跳脫合約的狀況，讓勇士勢必要做出主力球員的去留抉擇。

假使勇士要保留本賽季的核心陣容，勢必要開給湯普森與杜蘭特各一張頂薪合約，這將會讓勇士下賽季需繳納的豪華稅突破1.2億美元，幾乎等同於團隊總薪資，加上湯普森與杜蘭特所遭遇的都是可能影響未來表現的重大傷勢，是否值得，仍有待商榷。

不過不論是基於江湖道義亦或是戰力考量，勇士總管麥爾斯在今天就表示，目前仍傾向續留兩人，傷勢也不會是他們的主要考量因素，「如果我不明白他們兩人對於球隊的價值，那我就不是一名出色的總管，儘管有時會迷失方向，但當杜蘭特在總冠軍賽出賽時，我們已經拿下9勝1敗，而湯普森他一直都很棒，他們都是你想要盡全力為團隊留下的球員。」

勇士主帥柯爾也說：「傷勢將我們推入到一個循環之中，所以我不知道杜蘭特會做什麼決定，但我們肯定希望他回來，這對他來說也會是一個好的選擇，我們會給他他所需要的任何建議與幫助。」

相較於杜蘭特，湯普森續留勇士幾乎已是雙方間的共識，勇士老闆拉卡柏（Joe Lacob）日前就曾強調，很難想像湯普森有一天會穿上其他球隊的球衣，而湯普森的父親也在兒子昨天受傷後指出，他們肯定優先考慮與勇士續約，而目前湯普森也準備在洛杉磯進行膝蓋手術。

勇士湯普森杜蘭特
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

NBA／擠下暴龍與勇士 湖人成下季冠軍最大熱門

2019-06-15 10:10

NBA／打保全恐遭起訴 暴龍營運總裁仍傳獲高薪挖角

2019-06-15 09:40

NBA／勇士輸在傷兵 柯瑞相信會再起

2019-06-15 00:20

NBA／總冠軍盃首航加拿大 籃球風氣看好

2019-06-15 00:24

NBA／兩度阻擋三連霸 雷納德再獲FMVP寫紀錄

2019-06-14 12:09

NBA／湯普森回頭罰球 柯爾：以為他會再回來

2019-06-14 12:43

NBA／買1賠8 暴龍6戰封王翻轉賭盤

2019-06-14 12:16

帶著杜蘭特精神奮戰 勇士續命關鍵在卡珍斯

2019-06-14 07:00

2019NBA總冠軍賽 賽程與賽況

2019-06-14 13:55

NBA／專擋3連霸 雷納德再次拿下MVP

2019-06-15 00:29

NBA／終結勇士 暴龍奪隊史首冠

2019-06-15 00:17

NBA／勇士三連霸失利 柯瑞：下一季定會重返決賽舞台

2019-06-14 16:16

NBA／暴龍封王 加索成史上首對贏得總冠軍兄弟檔

2019-06-14 15:38

NBA／暴龍勇奪總冠軍 多倫多搖身不夜城

2019-06-14 15:32

NBA／暴龍奪隊史首冠 球評：有效壓制勇士快攻

2019-06-14 15:30

NBA／湯普森左膝十字韌帶撕裂 恐將休養8個月

2019-06-14 14:36

NBA／三連霸夢碎 勇士還將面臨艱難選擇題

2019-06-14 12:24

勇士輸在傷兵、暴龍贏在團隊 NBA改朝換代

2019-06-14 12:21

NBA／林書豪奪冠軍戒 求上場機會是未來目標

2019-06-14 12:11

NBA／暴龍6戰終結勇士霸業 奪隊史首座總冠軍

2019-06-14 11:51

NBA／勇士湯普森G6傷退慘劇 暴龍114:110奪隊史首冠

2019-06-14 11:42

NBA／冠軍賽談樂透新制 席佛：大成功

2019-06-14 11:40

NBA／未聽到膝蓋「啪」聲 湯普森本戰將不再登場

2019-06-14 11:19

NBA／湯普森受傷後又上場罰球 第四節確定退場

2019-06-14 11:05

NBA／持續砲轟勇士 柏金斯：詹姆斯不會出現KD悲劇

2019-06-14 10:38

NBA／勇士出奇策魯尼先發 全隊穿「為了KD」應援T

2019-06-14 09:10

NBA／湯普森賽前感性 沒有杜蘭特走不到這一步

2019-06-14 08:42

三連霸vs.隊史首冠 誰的冠軍更難得？

2019-06-13 07:00

帕克華麗轉身退場日 雷納德樸實球風雲起時

2019-06-12 07:00

勇士死裡逃生 三分球與球運是兩大關鍵

2019-06-11 12:15

重建之路按部就班 籃網老鷹交易分析

2019-06-08 18:40

不讓情緒成為包袱 卡珍斯將扮勇士關鍵角色

2019-06-06 07:00

柯爾用兵如神 4大奇招助勇士力斬暴龍

2019-06-04 07:00

挑戰勇士霸業 雷納德能帶暴龍衝多遠？

2019-05-31 07:00

勇士逆風飛翔更強 暴龍1400萬分之1的贏球方法

2019-05-30 07:00

勇者鬥惡龍出線 拓荒者該認命、公鹿好遺憾

2019-05-29 07:00

曾不受暴龍球迷歡迎 如今雷納德要為北境寫歷史

2019-05-29 07:00

公鹿無法跟勇士相比 總冠軍賽暴龍得回到現實

2019-05-27 07:00

NBA 2019季後賽對戰表─東區

2019-05-26 11:14
看更多

熱門文章

NBA／勇士湯普森G6傷退慘劇 暴龍114:110奪隊史首冠

2019-06-14 11:42

日職／王柏融札榥巨蛋開轟成英雄 勝打助火腿5:4退巨人

2019-06-14 20:23

NBA／暴龍6戰終結勇士霸業 奪隊史首座總冠軍

2019-06-14 11:51

勇士輸在傷兵、暴龍贏在團隊 NBA改朝換代

2019-06-14 12:21

NBA／林書豪奪冠軍戒 求上場機會是未來目標

2019-06-14 12:11

NBA／兩度阻擋三連霸 雷納德再獲FMVP寫紀錄

2019-06-14 12:09

NBA／三連霸夢碎 勇士還將面臨艱難選擇題

2019-06-14 12:24

NBA／湯普森左膝十字韌帶撕裂 恐將休養8個月

2019-06-14 14:36

日職／王柏融第3轟出爐 單場4支3打擊率衝3成

2019-06-14 20:10

NBA／勇士三連霸失利 柯瑞：下一季定會重返決賽舞台

2019-06-14 16:16

NBA／未聽到膝蓋「啪」聲 湯普森本戰將不再登場

2019-06-14 11:19

NBA／湯普森回頭罰球 柯爾：以為他會再回來

2019-06-14 12:43

NBA／暴龍封王 加索成史上首對贏得總冠軍兄弟檔

2019-06-14 15:38

NBA／湯普森受傷後又上場罰球 第四節確定退場

2019-06-14 11:05

NBA／暴龍勇奪總冠軍 多倫多搖身不夜城

2019-06-14 15:32

NBA／持續砲轟勇士 柏金斯：詹姆斯不會出現KD悲劇

2019-06-14 10:38

NBA／買1賠8 暴龍6戰封王翻轉賭盤

2019-06-14 12:16

日職／王柏融致勝轟當英雄意義不同 秀日文總教練樂壞

2019-06-14 21:36

中職／史上首例 陳子豪贏了薪資仲裁月薪30萬

2019-06-14 16:45

日職／致勝轟登英雄訪問 王柏融秀日文感謝球迷

2019-06-14 21:00

MLB／完全打擊很開心 大谷一秒切回比賽模式

2019-06-14 11:30

日職／郭俊麟挨3分砲教頭直言勝負關鍵 遭下放二軍

2019-06-14 15:14

NBA／勇士輸在傷兵 柯瑞相信會再起

2019-06-15 00:20

NBA／冠軍賽談樂透新制 席佛：大成功

2019-06-14 11:40

太空人、道奇砸大錢 未過半季分區看不到車尾燈

2019-06-15 07:00

MiLB／林子偉單場兩安 復出打擊率破三成

2019-06-14 11:49

中職／王建民開球「挖地瓜」 接中華隊教練不習慣

2019-06-14 19:50

日職／連兩戰當功臣 王柏融主場首轟

2019-06-15 00:35

NBA／續留杜蘭特湯普森 勇士總管：傷勢非問題

2019-06-15 09:17

中職／味全龍重返職棒 魏應充：3年內1軍亮相

2019-06-14 12:06

中職／味全龍入主天母或大巨蛋？ 領隊：評估中

2019-06-14 12:55

NBA／總冠軍盃首航加拿大 籃球風氣看好

2019-06-15 00:24

MLB／19年隊友 李維拉薦基特接棒全票名人堂

2019-06-15 06:48

NBA／專擋3連霸 雷納德再次拿下MVP

2019-06-15 00:29

2019NBA總冠軍賽 賽程與賽況

2019-06-14 13:55

中職／味全龍自辦測試會起跑 162名好手參與

2019-06-14 11:14

NBA／暴龍奪隊史首冠 球評：有效壓制勇士快攻

2019-06-14 15:30

中職／陳子豪致勝安4打點 兄弟擊敗悍將

2019-06-14 22:17

中職／陳俊秀滿貫砲 暴力猿17：8打退獅隊

2019-06-14 23:08

中職／贏了仲裁月薪30萬 陳子豪：再拚拿更多

2019-06-14 18:18
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top