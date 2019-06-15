NBA／續留杜蘭特湯普森 勇士總管：傷勢非問題

2019-06-15 09:17 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



勇士總管要留下杜蘭特(右)與湯普森。 美聯社 分享 facebook 金州勇士在昨天三連霸夢碎後，接下來重心將擺在如何保全陣容競爭力上，其中是否續簽兩名核心球員湯普森（Klay Thompson）與杜蘭特（Kevin Durant）更是首要之務，勇士總管麥爾斯（Bob Myers）今天就表示，儘管兩人目前都遭遇重大傷病問題，但球團仍希望與他們重新簽約。

勇士在本賽季落幕後僅剩下7名球員有合約在身，其中「五虎將」更有湯普森、卡珍斯（DeMarcus Cousins）約滿，杜蘭特可能跳脫合約的狀況，讓勇士勢必要做出主力球員的去留抉擇。

假使勇士要保留本賽季的核心陣容，勢必要開給湯普森與杜蘭特各一張頂薪合約，這將會讓勇士下賽季需繳納的豪華稅突破1.2億美元，幾乎等同於團隊總薪資，加上湯普森與杜蘭特所遭遇的都是可能影響未來表現的重大傷勢，是否值得，仍有待商榷。

不過不論是基於江湖道義亦或是戰力考量，勇士總管麥爾斯在今天就表示，目前仍傾向續留兩人，傷勢也不會是他們的主要考量因素，「如果我不明白他們兩人對於球隊的價值，那我就不是一名出色的總管，儘管有時會迷失方向，但當杜蘭特在總冠軍賽出賽時，我們已經拿下9勝1敗，而湯普森他一直都很棒，他們都是你想要盡全力為團隊留下的球員。」

勇士主帥柯爾也說：「傷勢將我們推入到一個循環之中，所以我不知道杜蘭特會做什麼決定，但我們肯定希望他回來，這對他來說也會是一個好的選擇，我們會給他他所需要的任何建議與幫助。」

相較於杜蘭特，湯普森續留勇士幾乎已是雙方間的共識，勇士老闆拉卡柏（Joe Lacob）日前就曾強調，很難想像湯普森有一天會穿上其他球隊的球衣，而湯普森的父親也在兒子昨天受傷後指出，他們肯定優先考慮與勇士續約，而目前湯普森也準備在洛杉磯進行膝蓋手術。