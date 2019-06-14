NBA／勇士三連霸失利 柯瑞：下一季定會重返決賽舞台

2019-06-14 16:16 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



柯瑞。 歐新社 分享 facebook 尋求衛冕的勇士隊，總冠軍賽第六戰以110：114不敵暴龍隊，無法將戰線延長至第七戰，只能眼看對手在自家主場封王，雖然挑戰三連霸失利，柯瑞（Stephen Curry）賽後受訪時表示，相信勇士下一季會再回到這個（總冠軍賽）舞台，並對勇士最後的奮鬥感到自豪。

季後賽晉級路飽受傷兵困擾的勇士雖一路過關斬將挺進總冠軍賽，不過前四戰打完就陷入1：3的淘汰劣勢，雖在第五戰迎回缺陣月餘的杜蘭特（Kevin Durant），他卻又提前傷退，確定為阿基里斯腱斷裂，主帥柯爾（Steve Kerr）今天落敗後也親口向外界宣布，杜蘭特下一季將缺陣的壞消息。

今天第六戰勇士又在比賽中傷了湯普森（Klay Thompson），在「浪花兄弟」缺一人的情況下，暴龍更加嚴防柯瑞這個得分點，最終勇士以4分差惜敗，無緣三連霸。

「被淘汰的感覺很不好，但你也必須要稱讚暴龍在總冠軍賽的表現，他們值得總冠軍。」此役上場42分鐘，得到21分、3籃板、7助攻柯瑞的賽後說，「不過我們已經證明了很多，並為此付出一切，我們在季後賽展現出全面性，我也相信我們下個賽季會再回到這個舞台，我對我們最後的奮鬥感到自豪。」

雖沒能在甲骨文球場的最後一戰收下勝利、將戰線延長至第七戰，柯瑞仍表示大家並沒有遺憾，「儘管我們在這裡輸了總冠軍，但我們有很多美好的回憶，球隊的歷史和許多成就都在這座球場裡，這很有代表性。」賽後他也與親友們到甲骨文球場的觀眾席合影，留下與這座球場的最後畫面。

柯瑞說：「當我以後開車經過這裡，我會想起很多美好的回憶，我們也會將成就延續到新的球場，寫下新的回憶，也希望球迷一起感激這段旅程，記住球隊在這裡47年經歷的起伏，朝向更偉大的目標前進。」